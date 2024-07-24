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Путин отдал особые поручения для Донбасса и «Новороссии»: о чем речь

Путин распорядился создать «достойные условия жизни» для жителей захваченных территорий

сегодня, 16:31
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить уровень жизни на захваченном Донбассе уже сейчас. По его словам, жители так называемых "новых регионов" должны иметь достойные условия для жизни и работы.

Путин отдал особые поручения для Донбасса и «Новороссии»: о чем речь

Владимир Путин

"Исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и "Новороссии" были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее", — заявил кремлевский диктатор.

Более того, он утверждает, что якобы вся Россия поддерживает жителей четырех захваченных регионов Украины. По его словам, речь идет о частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом Путин назвал первоочередные цели для российского правительства. По его словам, нужно заняться ремонтом жилья, строительством домов, а также социальных и транспортных объектов.

Кроме того, кремлевский диктатор Путин поручил включить Донбасс и "Новороссию" в реализацию российских национальных проектов, а также предоставить упрощенный доступ к инструментам поддержки для этих регионов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы социально-экономическое развитие "новых регионов" РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента Владимира Путина. Такое заявление было сделано на фоне бунта, который организовали жители оккупированного Донецка. Там люди вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за невыносимых условий жизни и отсутствия воды.

Также "Комментарии" рассказывали, что даже российские военные и пропагандисты признают, что РФ просто стирает с лица земли города в Донецкой области, ведь только таким образом может их захватить.





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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/07/24/23527705.shtml?updated
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