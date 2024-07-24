Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить уровень жизни на захваченном Донбассе уже сейчас. По его словам, жители так называемых "новых регионов" должны иметь достойные условия для жизни и работы.

Владимир Путин

"Исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и "Новороссии" были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее", — заявил кремлевский диктатор.

Более того, он утверждает, что якобы вся Россия поддерживает жителей четырех захваченных регионов Украины. По его словам, речь идет о частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом Путин назвал первоочередные цели для российского правительства. По его словам, нужно заняться ремонтом жилья, строительством домов, а также социальных и транспортных объектов.

Кроме того, кремлевский диктатор Путин поручил включить Донбасс и "Новороссию" в реализацию российских национальных проектов, а также предоставить упрощенный доступ к инструментам поддержки для этих регионов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы социально-экономическое развитие "новых регионов" РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента Владимира Путина. Такое заявление было сделано на фоне бунта, который организовали жители оккупированного Донецка. Там люди вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за невыносимых условий жизни и отсутствия воды.

Также "Комментарии" рассказывали, что даже российские военные и пропагандисты признают, что РФ просто стирает с лица земли города в Донецкой области, ведь только таким образом может их захватить.





