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Путин отдал странные приказы на фоне успехов ВСУ в Курской области

Путин, очевидно, в Курской области будет делать ставку на «территориальную оборону»

сегодня, 15:47
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин проводит онлайн совещание по ситуации в "приграничье". В частности, он потребовал немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах.

Путин отдал странные приказы на фоне успехов ВСУ в Курской области

Владимир Путин

"Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", — заявил кремлевский диктатора.

Помимо этого, Путин поручил наладить в приграничных регионах сотовую связь, помочь малому и среднему бизнесу, определить детей в безопасные места для учебы, помочь подготовиться к отопительному сезону и предусмотреть соответствующее финансирование.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время совещания врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе увеличилось число воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины. Также он рассказал, что более 130 тыс. жителей курского приграничья выехали, около 20 тыс. человек остались. По его словам, согласно решению оперативного штаба, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов области с численностью жителей 152 566 человек. На текущий момент выехали 133 190, осталось 19 376 человек, сообщил Смирнов. Смирнов рассказал, что в настоящее время развернуто более 500 лагерей временного пребывания людей, в них находится свыше 12 тыс. человек, в том числе 3407 детей.

При этом портал "Комментарии" рассказывал, что Путин находится в растерянности из-за событий в Курской области. Он не знает, какое решение принять, чтобы ее защитить. Как говорят аналитики, Путин думает над тем, воевать ли там силами срочников, но тогда в народе может вызреть бунт. Также есть мнение, что Путин может объявить мобилизацию, но также боится это делать. После совещания Путина можно допустить, что он будет делать ставку на "территориальную оборону".




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Источник: Смирнов рассказал, что в настоящее время развернуто более 500 лагерей временного пребывания людей, в них находится свыше 12 тыс. человек, в том числе 3407 детей. Источник: https://world.comments.ua/news/russia/putin-provodit-soveschanie-o-delah-v-prigran
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