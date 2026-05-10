Путин отреагировал на указ Зеленского, разрешивший России провести парад в Москве

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал заявление, которое в российских СМИ связывают с "разрешением" от президента Украины Владимира Зеленского на проведение военного парада в Москве. В своей реакции глава Кремля отметил "сакральное значение" 9 мая для России и резко высказался по его трактовке.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления к 9 мая заявил, что День победы является "святым" для россиян и не может восприниматься как "развлекательное мероприятие".

"Для нас, для России, все-таки 9 мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала", – сказал Путин, намекая на Зеленского.

Далее Путин сказал, что из примерно 27 миллионов погибших на войне большинство приходится на территорию современной России.

"Для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи. И мы здесь ни в какие игры не играем", – добавил Путин.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений об указе Зеленского, в котором речь шла о "разрешении" провести парад в Москве и исключении Красной площади из списка потенциальных целей украинских сил во время мероприятия.

Отметим, что общие потери Украины во Второй мировой войне оцениваются примерно в 8-10 миллионов человек (гражданские и военные), что составляет около 16-20% населения. Для сравнения, потери населения РСФСР (россиян) в составе СССР оценивают примерно в 12%. Кроме того, во время войны гражданских украинцев погибло больше, чем россиян, и в абсолютном, и в относительном измерении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, реакцию Кремля на украинский указ о безопасности Красной площади 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Путин отказывается принимать новую реальность. Что на самом деле показал парад 9 мая в Москве.