Путін відреагував на указ Зеленського, який дозволив Росії провести парад в Москві

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував заяву, яку в російських медіа пов’язують з "дозволом" від президента України Володимира Зеленського на проведення військового параду в Москві. У своїй реакції глава Кремля наголосив на "сакральному значенні" 9 травня для Росії та різко висловився щодо його трактування.

Володимир Путін під час виступу до 9 травня заявив, що День перемоги є "святим" для росіян і не може сприйматися як "розважальний захід".

"Для нас, для Росії, все-таки 9 травня – це не комедійне шоу з грою на клавішних інструментах. Для нас це святий день, тому що кожна сім’я у нас постраждала", – сказав Путін натякаючи на Зеленського.

Далі Путін сказав, що з приблизно 27 мільйонів загиблих на війні більшість припадає на територію сучасної Росії.

"Для нас це подія, яка стосується кожного громадянина Російської Федерації, кожної нашої сім’ї. І ми тут ні в які ігри не граємо", – додав Путін.

Його заява пролунала на тлі повідомлень про указ Зеленського, в якому йшлося про "дозвіл" провести парад у Москві та виключення Красної площі зі списку потенційних цілей українських сил під час заходу.

Зазначимо, що загальні втрати України у Другій світовій війні оцінюються приблизно в 8-10 мільйонів осіб (цивільні та військові), що становить близько 16-20% населення. Для порівняння, втрати населення РРФСР (росіян) у складі СРСР оцінюють приблизно у 12%. Крім того, під час війни цивільних українців загинуло більше, ніж росіян, і в абсолютному, і у відносному вимірі.

