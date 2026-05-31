Путин перепутал имя Токаева во время визита в Казахстан (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Путин перепутал имя Токаева во время визита в Казахстан (ВИДЕО)

Владимир Путин снова ошибся, обращаясь к Касим-Жомарту Токаеву

31 мая 2026, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время официального визита в Казахстан российский диктатор Владимир Путин снова допустил ошибку, обращаясь к президенту Касим-Жомарту Токаеву. Как оказалось это не в первый раз, когда глава Кремля не может правильно произнести имя лидера Казахстана.

Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников

Инцидент с Путиным произошел 28 мая во время государственного визита в Казахстан. На обнародованных в сети видео видно, что Путин, поздравляя Токаева, ошибочно перепутал имя и отчество, несмотря на официальный формат встречи.

В своей речи Путин назвал Токаева "Сарган Кемелевич" вместо Касим-Жомарт Токаев.

"Уважаемый Сарган Кемелевич! В первую очередь хочу выразить вам благодарность за приглашение. Мы имели удовольствие и счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда многое было сделано для того, чтобы принять дополнительные шаги по углублению и расширению нашего стратегического партнерства", — сказал Путин.

В сети предположили, что такое обращение Путина к Токаеву может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у российского лидера, в частности признаком деменции. Видео с ошибкой Путина в имени Токаева можно просмотреть ниже:

Согласно сообщениям медиа, подобные оговорки главы Кремля случаются не впервые. В 2022 году Путин уже называл Токаева другим именем. Тогда российский диктатор обратился к президенту Казахстана, как "Кемел Жомартович".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о казусе на встрече с Путиным. Российский министр странно обозвал главу Кремля.
Также "Комментарии" писали о том, как Путин оконфузился, а Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента.



