Путин перепутал имя Токаева во время визита в Казахстан (ВИДЕО)

Slava Kot
Во время официального визита в Казахстан российский диктатор Владимир Путин снова допустил ошибку, обращаясь к президенту Касим-Жомарту Токаеву. Как оказалось это не в первый раз, когда глава Кремля не может правильно произнести имя лидера Казахстана.
Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников
Инцидент с Путиным произошел 28 мая во время государственного визита в Казахстан. На обнародованных в сети видео видно, что Путин, поздравляя Токаева, ошибочно перепутал имя и отчество, несмотря на официальный формат встречи.
В своей речи Путин назвал Токаева "Сарган Кемелевич" вместо Касим-Жомарт Токаев.
В сети предположили, что такое обращение Путина к Токаеву может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у российского лидера, в частности признаком деменции. Видео с ошибкой Путина в имени Токаева можно просмотреть ниже: