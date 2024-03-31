Путин подписал указ о призыве на военную службу: сколько новых солдат уйдет в армию РФ

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Президент России Владимир Путин подписал новый указ на военную службу в России, предусматривающий привлечение около 150 тыс. россиян в армию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Путин подписал указ о призыве на военную службу. Фото из открытых источников
Новый указ о призыве на военную службу в России Путин подписал 31 марта, который вступает в силу со дня его официальной публикации.
Путин подписал указ о призыве на военную службу в России
По новым положениям, вступившим в силу с начала этого года, обязательной военной службе подлежат граждане России от 18 до 30 лет. Исключением будут лица, зачисленные в запас в возрасте 28 и 29 лет, а также те, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года.
Указ также предписывает освободить от военной службы: солдат, матросов, сержантов и боцманов, у которых истек срок службы по призыву.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России 31 марта помимо указа о призыве на военную службу было принято также введение режима контртеррористической операции в одном из регионов РФ.
Также "Комментарии" писали о президенте США Джо Байдене, который оскорбительно высказался о российском диктаторе Владимире Путине. Во время выступления перед своими поклонниками Байден назвал президента России "мясником", указывая, что тот бросает свой народ на войну в Украине, где гибнут сотни тысяч россиян.
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