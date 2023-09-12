Путин похвалил американского миллиардера, который помог сорвать атаку на Черноморский флот в Крыму

Российский диктатор Владимир Путин назвал американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком. Как передает портал "Комментарии", такое заявление хозяин Кремля сделал, выступая на Восточно-Экономическом форуме.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Что касается частного бизнеса Илона Маска... Он безусловно выдающийся человек, это надо признать… Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства", – заявил российский диктатор.

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Стоит отметить, что в ходе своей речи Владимир Путин допустил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал свое условие перед их проведением. Прежде, чем говорить о переговорах более предметно, считает диктатор, США должны "отменить указ Зеленского об их запрете".

Читайте также на портале "Комментарии" — телеканала "CNN" опубликовал новость о том, что в прошлом году американский миллиардер и изобретатель Илон Маск дал команду отключить принадлежащую ему сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. На такой шаг миллиардер якобы пошел, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота. Сам Маск уже подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и призвал к перемирию.

Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор Элизабет Уоррен требует от Конгресса США начать расследование в отношении компании SpaceX, после слов Илона Маска, признавшего, что блокировал спутники Starlink для невозможности использования их украинскими военными для атак по российским кораблям вблизи Крыма.



