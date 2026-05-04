Путин показал свою слабость: что означает сигнал о перемирии на 9 мая

Инициатива России по временному прекращению огня накануне 9 мая может свидетельствовать о слабости Кремля, а не о готовности к реальным мирным шагам. Такую оценку озвучил народный депутат Александр Мережко.

Александр Мережко в интервью OBOZ.UA прокомментировал заявление российского диктатора о возможности перемирия на 9 мая в войне между Украиной и Россией. По его словам, обращение Путина к Трампу связано не с дипломатией, а с желанием обеспечить безопасное проведение парада в Москве. Как указывает нардеп, это признак слабости Путина.

"Путин должен доказать серьезность своих намерений, в чем я очень глубоко сомневаюсь. Но ради проведения на несколько часов парада это выглядит очень сомнительно. То есть надо говорить о чем-то более серьезном, о реальном прекращении огня с соответствующими гарантиями", – сказал Мережко.

По его словам, вместо показательного перемирия следует возвращаться к "первичному плану президента Трампа о безоговорочном прекращении огня". По мнению Мережко, Трамп не будет сильно давить на Украину по поводу перемирия на 9 мая.

"Мне кажется, он не до конца понимает важность для Путина этого парада как инструмента тоталитарной пропаганды. Вероятно, диктатор РФ просто позвонил по телефону, что также является проявлением слабости, и пытается решить свой узкий вопрос", – заявил народный депутат.

По мнению депутата, отсутствие значительных военных успехов заставляет Кремль искать другие способы демонстрации победы. Именно поэтому дата 9 мая, традиционно используемая для милитарной пропаганды, приобретает политическое значение.

