logo

BTC/USD

78797

ETH/USD

2337.5

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин показал свою слабость: что означает сигнал о перемирии на 9 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин показал свою слабость: что означает сигнал о перемирии на 9 мая

Предложение Кремля о прекращении огня на 9 мая является признаком слабости.

4 мая 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Инициатива России по временному прекращению огня накануне 9 мая может свидетельствовать о слабости Кремля, а не о готовности к реальным мирным шагам. Такую оценку озвучил народный депутат Александр Мережко.

Путин показал свою слабость: что означает сигнал о перемирии на 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Мережко в интервью OBOZ.UA прокомментировал заявление российского диктатора о возможности перемирия на 9 мая в войне между Украиной и Россией. По его словам, обращение Путина к Трампу связано не с дипломатией, а с желанием обеспечить безопасное проведение парада в Москве. Как указывает нардеп, это признак слабости Путина.

"Путин должен доказать серьезность своих намерений, в чем я очень глубоко сомневаюсь. Но ради проведения на несколько часов парада это выглядит очень сомнительно. То есть надо говорить о чем-то более серьезном, о реальном прекращении огня с соответствующими гарантиями", – сказал Мережко.

По его словам, вместо показательного перемирия следует возвращаться к "первичному плану президента Трампа о безоговорочном прекращении огня". По мнению Мережко, Трамп не будет сильно давить на Украину по поводу перемирия на 9 мая.

"Мне кажется, он не до конца понимает важность для Путина этого парада как инструмента тоталитарной пропаганды. Вероятно, диктатор РФ просто позвонил по телефону, что также является проявлением слабости, и пытается решить свой узкий вопрос", – заявил народный депутат.

По мнению депутата, отсутствие значительных военных успехов заставляет Кремль искать другие способы демонстрации победы. Именно поэтому дата 9 мая, традиционно используемая для милитарной пропаганды, приобретает политическое значение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская разведка сообщает о страхе Путина перед переворотом в России.

Также "Комментарии" писали, что рейтинг Владимира Путина падает перед парламентскими выборами в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/oznaka-slabkosti-z-boku-putina-merezhko-poyasniv-scho-oznachae-propozitsiya-kremlya-pro-pripinennya-vognyu-na-9-travnya.htm
Теги:

Новости

Все новости