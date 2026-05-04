Путін показав свою слабкість: що означає сигнал про перемир’я на 9 травня

Ініціатива Росії щодо тимчасового припинення вогню напередодні 9 травня може свідчити про слабкість Кремля, а не про готовність до реальних мирних кроків. Таку оцінку озвучив народний депутат Олександр Мережко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Олександр Мережко в інтерв’ю OBOZ.UA прокоментував заяву російського диктатора щодо можливості перемир’я на 9 травня у війні між Україною та Росією. За його словами, звернення Путіна до Трампа пов’язане не з дипломатією, а з бажанням забезпечити безпечне проведення параду в Москві. Як вказує нардеп, це ознака слабкості Путіна.

"Путін має довести серйозність своїх намірів, у чому я дуже глибоко сумніваюся. Але заради проведення на декілька годин параду це виглядає дуже сумнівно. Тобто треба говорити про щось більш серйозне, про реальне припинення вогню з відповідними гарантіями", – сказав Мережко.

За його словами, замість показового перемир’я, слід повертатися до "первинного плану президента Трампа про беззастережне припинення вогню". На думку Мережка, Трамп не буде сильно тиснути на Україну щодо перемир’я на 9 травня.

"Мені здається, він не до кінця розуміє важливість для Путіна цього параду як інструменту тоталітарної пропаганди. Ймовірно, диктатор РФ просто зателефонував, що також є проявом слабкості, і намагається вирішити своє вузьке питання", – заявив народний депутат.

На думку депутата, відсутність значних військових успіхів змушує Кремль шукати інші способи демонстрації "перемоги". Саме тому дата 9 травня, яка традиційно використовується для мілітарної пропаганди, набуває політичного значення.

