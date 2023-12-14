logo

BTC/USD

42433.33

ETH/USD

2276.81

LTC/USD

72.17

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин пообщался со своим двойником (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пообщался со своим двойником (ВИДЕО)

Президент России ответил на вопрос о двойниках Путина во время разговора с одним из них.

сегодня, 16:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос от своей цифровой копии, использует ли он двойников, а также как относится к развитию искусственного интеллекта.

Путин пообщался со своим двойником (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин и его двойник (дипфейк). Фото из открытых источников


В России состоялась "прямая линия" с Путиным – большая ежегодная конференция, в которой президент РФ отвечает на вопросы журналистов и россиян. Из-за постоянных слухов о двойниках Путина организаторы пресс-конференции подготовили дипфейк Путина, представившийся студентом из Санкт-Петербурга.

Он спросил российского президента, правда ли, что у него много двойников.

"Можно быть похожим на меня и говорить моим голосом. Но только один человек может походить на меня и говорить моим голосом, и этот человек — я", — сказал Путин и добавил, что "это мой первый двойник".

Посмотреть отрывок видео, где Путин общается со своим двойником, можно ниже:

Как пишут иностранные журналисты, большинство критики и слухов, которые действительно могут нанести вред Кремлю, во время мероприятия не транслируются на телевидении.

Слухи о том, что Путин использует двойников, усилились в период пандемии коронавируса 2020 года, когда российский президент практически исчез из публичных выступлений. Однако война в Украине еще больше усугубила теории о возможном использовании двойников президентом России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на "прямой линии" Путину задали вопрос, на который он затруднился ответить. Кроме того, на экране было много вопросов, которые президент России проигнорировал.

Также "Комментарии" писали о том, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина. Подобное исследование провели и британские ученые над голосом Путина и указали уверенность, что у президента России несколько двойников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!