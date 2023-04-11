logo

BTC/USD

30214.46

ETH/USD

1896.76

LTC/USD

94.75

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин поощряет борьбу всех против всех: Особым инструментом является Пригожин
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин поощряет борьбу всех против всех: Особым инструментом является Пригожин

Почему русские элиты боятся Пригожина и как кремлевский вождь использует его как пугалку

11 апреля 2023, 23:16
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Большинство представителей российской элиты воспринимают главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина как чужеродный элемент. Но диктатор Владимир Путин не даст его "съесть". Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, большая часть местных элит вообще не воспринимает Пригожина, пишут "Комментарии".

Путин поощряет борьбу всех против всех: Особым инструментом является Пригожин

В качестве российского диктатора использует Пригожина

По словам Гудкова, российским элитам точно не нравятся поступки Пригожина и его боевиков вроде казни и публичные наезды на олигархов или Минобороны и тому подобное. Это демонстрирует, что в будущем любой человек с частной армией в России сможет кого угодно убить, посадить или отобрать собственность.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако Путин не даст полностью уничтожить Пригожин. Ему выгодно, чтобы группы элит сражались между собой. Это дает немаловажный для него результат.

"При этом Путин не даст конечно "съесть" Пригожину. Ибо он за войну "всех против всех". Когда разные группы элит сражаются между собой, то друг друга ослабляют. И на их фоне Путин выглядит лидером. Также в таком случае не формируется ни одна серьезная политическая фигура, которая могла бы заменить Путина", – считает Гудков.

Он уверен, что Пригожин не является претендентом на кресло президента России, ведь у него нет электорального потенциала. Главарь ППК "Вагнера" выгоден Путину, чтобы тот бросался на руководство Минобороны. Это якобы мешает армейцам укрепиться и попытаться свергнуть русского диктатора.

"В России растет количество НДС. Владелец так называемой "частной военной компании" "Вагнера" Евгений Пригожин использует своих боевиков в войне против Украины. Сейчас они в основном воюют вблизи Бахмута. Кроме того, во время полномасштабного вторжения в России начали массово появляться разные частные военные компании. Эти формирования основывают как бизнесмены, так и чиновники", – рассказывает Дмитрий Гудков.

По словам оппозиционного политика, некоторые из этих частных формирований имеют достаточно неоднозначный статус. А некоторые группировки уже даже начали участвовать в войне против Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президента РФ Владимира Путина могут ликвидировать до того момента, как его посадят на скамью подсудимых в Гааге. Окружение российского диктатора, причастное к военным преступлениям в Украине, таким образом попытается избежать ответственности.

Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.

Читайте также на страницах "Комментариев" — какая судьба ждет Кадырова: есть ли у него жизнь после Путина.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!