Путин поощряет борьбу всех против всех: Особым инструментом является Пригожин

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Моесеенко Валентина
Большинство представителей российской элиты воспринимают главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина как чужеродный элемент. Но диктатор Владимир Путин не даст его "съесть". Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, большая часть местных элит вообще не воспринимает Пригожина, пишут "Комментарии".
В качестве российского диктатора использует Пригожина
По словам Гудкова, российским элитам точно не нравятся поступки Пригожина и его боевиков вроде казни и публичные наезды на олигархов или Минобороны и тому подобное. Это демонстрирует, что в будущем любой человек с частной армией в России сможет кого угодно убить, посадить или отобрать собственность.
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Однако Путин не даст полностью уничтожить Пригожин. Ему выгодно, чтобы группы элит сражались между собой. Это дает немаловажный для него результат.
Он уверен, что Пригожин не является претендентом на кресло президента России, ведь у него нет электорального потенциала. Главарь ППК "Вагнера" выгоден Путину, чтобы тот бросался на руководство Минобороны. Это якобы мешает армейцам укрепиться и попытаться свергнуть русского диктатора.
По словам оппозиционного политика, некоторые из этих частных формирований имеют достаточно неоднозначный статус. А некоторые группировки уже даже начали участвовать в войне против Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президента РФ Владимира Путина могут ликвидировать до того момента, как его посадят на скамью подсудимых в Гааге. Окружение российского диктатора, причастное к военным преступлениям в Украине, таким образом попытается избежать ответственности.
Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.
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