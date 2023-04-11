Путин поощряет борьбу всех против всех: Особым инструментом является Пригожин

Большинство представителей российской элиты воспринимают главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина как чужеродный элемент. Но диктатор Владимир Путин не даст его "съесть". Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, большая часть местных элит вообще не воспринимает Пригожина, пишут "Комментарии".



В качестве российского диктатора использует Пригожина

По словам Гудкова, российским элитам точно не нравятся поступки Пригожина и его боевиков вроде казни и публичные наезды на олигархов или Минобороны и тому подобное. Это демонстрирует, что в будущем любой человек с частной армией в России сможет кого угодно убить, посадить или отобрать собственность.

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Однако Путин не даст полностью уничтожить Пригожин. Ему выгодно, чтобы группы элит сражались между собой. Это дает немаловажный для него результат.

"При этом Путин не даст конечно "съесть" Пригожину. Ибо он за войну "всех против всех". Когда разные группы элит сражаются между собой, то друг друга ослабляют. И на их фоне Путин выглядит лидером. Также в таком случае не формируется ни одна серьезная политическая фигура, которая могла бы заменить Путина", – считает Гудков.

Он уверен, что Пригожин не является претендентом на кресло президента России, ведь у него нет электорального потенциала. Главарь ППК "Вагнера" выгоден Путину, чтобы тот бросался на руководство Минобороны. Это якобы мешает армейцам укрепиться и попытаться свергнуть русского диктатора.

"В России растет количество НДС. Владелец так называемой "частной военной компании" "Вагнера" Евгений Пригожин использует своих боевиков в войне против Украины. Сейчас они в основном воюют вблизи Бахмута. Кроме того, во время полномасштабного вторжения в России начали массово появляться разные частные военные компании. Эти формирования основывают как бизнесмены, так и чиновники", – рассказывает Дмитрий Гудков.

По словам оппозиционного политика, некоторые из этих частных формирований имеют достаточно неоднозначный статус. А некоторые группировки уже даже начали участвовать в войне против Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президента РФ Владимира Путина могут ликвидировать до того момента, как его посадят на скамью подсудимых в Гааге. Окружение российского диктатора, причастное к военным преступлениям в Украине, таким образом попытается избежать ответственности.

Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.

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