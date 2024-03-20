Путин поставил Запад перед дилеммой: какой главный вывод из выборов в РФ

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Марьян Ощановский
Результаты президентских выборов в России – это показательная наглость и насмешка над избирательным правом, пишет в социальной сети политтехнолог Олег Постернак.
Путин в пятый раз стал президентом РФ. Фото из открытых источников
По словам Олега Постернака, Путин специально поставил западные столицы перед дилеммой – признать его избранным и легитимным президентом РФ или не признавать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.
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