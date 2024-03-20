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Путин поставил Запад перед дилеммой: какой главный вывод из выборов в РФ

Российский диктатор получил рекордные 87% голосов

сегодня, 00:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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Результаты президентских выборов в России – это показательная наглость и насмешка над избирательным правом, пишет в социальной сети политтехнолог Олег Постернак.

Путин поставил Запад перед дилеммой: какой главный вывод из выборов в РФ

Путин в пятый раз стал президентом РФ. Фото из открытых источников

"Искусственно нарисованный результат, самый большой за всю историю президентских кампаний в РФ, – насмешка над Западом. 87% — это история о показной наглости и наслаждении полной подконтрольностью стада. Это любимая фирменная путинская забава в стиле "а что вы сделаете?". Он публично помочился над свободным избирательным правом, считающимся "альфой" и "омегой" западной цивилизации", — отметил политтехнолог.

По словам Олега Постернака, Путин специально поставил западные столицы перед дилеммой – признать его избранным и легитимным президентом РФ или не признавать.

"Нас, украинцев, точно не удивляет поведение кремлевских чекистов и подконтрольного им стада подданных. А вот что Запад? Стерпит ли вытирание путинских гениталий о квинтэссенцию демократии?", — задает он риторический вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02bUJj4DHVmUa11GF6mzEmW25A329gXjRGVCQfWxMhbQT37iyDZZK6b6C1h4MC9nT9l
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