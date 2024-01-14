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Путин прибег к неожиданному шагу, чтобы увеличить численность армии РФ в Украине

Российский диктатор Владимир Путин создает неблагоприятные условия в тюрьмах, чтобы вынудить заключенных идти на войну в Украине.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин вовлекает в боевые действия в Украине российских узников. Однако в последние месяцы большинство из них не хотят заключать контракты из-за высокой смертности на поле боя. Как следствие в российских тюрьмах создают плохие условия, чтобы вынудить их идти на войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Путин прибег к неожиданному шагу, чтобы увеличить численность армии РФ в Украине

Путин отправляет российских заключённых на войну в Украину. Фото из открытых источников

Первые сообщения об участии в войне российских заключенных появились полтора года назад, когда их вербовали в "Группу Вагнера". После смерти Пригожина этим процессом занялась лично российская армия. Узникам, которые согласятся участвовать в войне и проведут на фронте полгода, обещают помилование и высокую зарплату – 2 тыс. евро. Однако из-за высоких потерь на войне российские заключенные теряют желание участвовать в боевых действиях.

"По этой причине им просто выключают обогреватели в минусовую температуру", — говорит основательница ОО "Россия за решеткой" Ольга Романова, которая заботится о заключенных в российских тюрьмах.

Она добавляет, что основная цель таких действий — создать условия в тюрьмах непригодными и заставить заключенных пойти на войну в Украину. Как отметило издание Bild, в некоторых регионах России температура в тюрьмах опускается до -35 градусов.

"В России есть три группы населения, к которым большинство людей не испытывает сочувствия, когда погибают на фронте: пленные, меньшинства, живущие в бедных регионах вдали от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и погибают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остального населения", – объясняет Романова необходимость привлечения заключенных к войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат рассказал, с какой страны Путин начнет нападение на НАТО и почему.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил ядерным оружием.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/frieren-oder-front-putins-eiskalter-knast-trick-86720444.bild.html
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