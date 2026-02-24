logo

Путин придумал новую причину, чтобы сорвать переговоры: что сказал диктатор
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин придумал новую причину, чтобы сорвать переговоры: что сказал диктатор

Путин сообщил о якобы риске диверсий против газопроводов в Черном море и обвинил Украину в попытке сорвать переговоры.

24 февраля 2026, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы угрозах для энергетической инфраструктуры РФ в Черном море. По словам главы Кремля, речь идет о якобы попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Путин придумал новую причину, чтобы сорвать переговоры: что сказал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российские трубопроводы в Черном море могут стать объектом для атак. Российский диктатор сразу обвинил Украину и сказал, что якобы это способ Киева отложить переговоры для окончания войны.

"Сейчас есть информация оперативная. Речь идет о возможных попытках взорвать газовые системы по дну Черного моря. Это Турецкий и Голубой поток. Не знают, что предпринять, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-нибудь провокацию и сломать все, что, аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке", — сказал Путин.

Путин добавил, что Украине никак не удается нанести России стратегическое поражение, хотя им это "так хочется, жить без этого не могут". По его словам, они "сами себя доведут до какого-то крайнего предела, потом пожалеют".

Оба газопровода являются ключевыми элементами российской энергетической стратегии на южном направлении. Они проходят по дну Черного моря и обеспечивают поставки российского газа в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Заметим, что это не первое обвинение от России по поводу якобы попыток срыва Украиной мирных переговоров. Служба внешней разведки РФ 24 февраля опубликовала отчет, в котором утверждает, что якобы Франция и Великобритания планируют передать Украине ядерное оружие. Несмотря на отсутствие доказательств этой информации, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это попытка Украины сорвать переговоры с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил свое послание Путину для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин послал новый сигнал о войне РФ против Украины. На Западе указали, что стоит за заявлениями Кремля.



