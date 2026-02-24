Путін вигадав нову причину, щоб зірвати переговори: що сказав диктатор

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито загрози для енергетичної інфраструктури РФ у Чорному морі. За словами очільника Кремля йдеться про нібито спроби підриву газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час засідання колегії ФСБ заявив, що російські трубопроводи в Чорному морі можуть стати об’єктом для атак. Російський диктатор одразу звинуватив Україну та сказав, що нібито це спосіб Києва відкласти переговори щодо закінчення війни.

"Зараз є інформація оперативна. Йдеться про можливі спроби підірвати газові системи по дну Чорного моря. Це Турецький та Блакитний потік. Не знають, що зробити, щоб зруйнувати цей мирний процес зі спробою врегулювання дипломатичними засобами. Усі роблять для того, щоб здійснити якусь провокацію та зламати все, що, акуратно скажу, досягнуто на цьому переговорному треку", — сказав Путін.

Путін додав, що Україні ніяк не вдається завдати Росії стратегічної поразки, хоча їм цього "так хочеться, жити без цього не можуть". За його словами, вони "самі себе доведуть до якоїсь крайньої межі, потім пошкодують".

Обидва газопроводи є ключовими елементами російської енергетичної стратегії на південному напрямку. Вони проходять дном Чорного моря та забезпечують постачання російського газу до Туреччини і далі до країн Південної та Південно-Східної Європи.

Зауважимо, що це не перше звинувачення від Росії щодо нібито спроб зриву Україною мирних переговорів. Служба зовнішньої розвідки РФ 24 лютого опублікувала звіт, у якому стверджує, що нібито Франція та Велика Британія планують передати Україні ядерну зброю. Попри жодних доказів цієї інформації, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це спроба України зірвати переговори з РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський озвучив своє послання Путіну щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін послав новий сигнал щодо війни РФ проти України. На Заході вказали, що стоїть за заявами Кремля.