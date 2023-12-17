Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ были хорошие отношения с Финляндией, однако ее якобы "затянули" в НАТО. Далее Путин пригрозил, что у Финляндии будут проблемы, ведь Россия планирует сконцентрировать в Ленинградском военном округе новые войска.

Путин пригрозил Финляндии российскими войсками. Фото из открытых источников

Путин во время разговора с российским пропагандистом заявил, что Россия не имеет "территориальных претензий" к НАТО, поэтому не будет нападать на страны, являющиеся членами альянса. Однако российский диктатор подверг критике Финляндию, которая стала членом НАТО после вторжения РФ в Украину.

"Взяли затянули в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века давно решены. Самые хорошие и серьезные отношения были", — сказал Владимир Путин.

Несмотря на это, Путин объявил, что направит новые российские войска ближе к финской границе.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и будем концентрировать там определенные военные подразделения", — сказал президент России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что под давлением двух лидеров ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан "кинул" российского президента Путина.

Также "Комментарии" писали о "прямой линии" с Путиным во время которой российский диктатор рассказал, когда планирует закончить войну в Украине. Кроме того, президент РФ на пресс-конференции затруднился ответить на один из вопросов, который появился на экране от россиян, а также пообщался в эфире со своим двойником.