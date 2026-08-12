Путин пригрозил морской войной всему миру: чего на самом деле испугался Кремль

Россия готова захватывать западные торговые суда, чтобы "зеркально" ответить на действия Европейского Союза. С такой угрозой выступил российский диктатор Владимир Путин. После его заявления выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сделавший еще более грозное заявление о том, что Россия может атаковать торговые суда иностранных государств, если у Москвы появятся основания подозревать, что они перевозят грузы в пользу Украины. О чем говорят такие заявления Кремля? Может ли это свидетельствовать о том, что в Москве всерьез начали волноваться из-за уничтожения Украиной своего "теневого флота"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Россияне не знают, как решить проблему с уничтожением "теневого флота"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что заявления Путина и тем более Медведева – это классическая истерика, поскольку Россия действительно в последнее время стала больше страдать от задержки судов, относящихся к так называемому "теневому флоту".

"Более того, Соединенные Штаты Америки на днях даже продали на металлолом два таких судна, которые были задержаны. И здесь нужно четко понимать, что некоторые страны, например те же Соединенные Штаты, не в полном формате ратифицировали конвенции, связанные с международным судоходством. И их действия законны, учитывая, как они себя позиционируют с точки зрения отношения к тем или иным событиям и их собственным кораблям, проходящим по мировым морям и океанам. Так что в этом плане угрозы России, например, действовать симметрично, они не имеют под собой никаких оснований, поскольку суда "теневого флота" задерживаются из-за незаконных операций, незаконной регистрации. Например, когда это делали европейцы, они подводили соответствующую нормативную базу и эта нормативная база была достаточной", – отметил эксперт.

Собеседник портала "Комментарии" продолжает, те же французы постоянно подчеркивали, что они действуют в строгом соответствии с нормами международного права, морского права, в том числе, и придраться здесь достаточно сложно.

"А ответ России, о котором говорил, например, Путин, это как раз история о пиратстве. Потому что все остальные корабли, особенно тех стран, которые задерживают суда российского "теневого флота", очевидно, что они легальны, они зарегистрированы, и никаких вопросов к ним не может возникать по поводу, как грузов, которые они перевозят, и, собственно, той деятельности, которую они осуществляют", – отметил Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, нельзя не прокомментировать сказанное Медведевым, потому что это классическая российская история, когда нужно выпустить сумасшедшего, рассказывающего об атаках на какие-то суда, которые перевозят, например, что-то для Украины.

"Но Медведев здесь забыл сказать об одной очень важной вещи. Российская Федерация не объявляла войну Украине, и соответственно атака на суда третьих стран однозначно является нарушением всех возможных норм, поскольку не существует никакого запрета этим судам, например, и странам торговать с Украиной. Так что в этом контексте заявления Медведева – это просто попытка создать какую-нибудь картинку, привлечь внимание к этому вопросу и, возможно, попытаться в очередной раз напугать граждан западных стран, но, учитывая, что они не в первый раз это делают, это вряд ли будет иметь такие последствия, на которые они рассчитывают. Однако реакция ожидаема, потому что действительно есть проблема и россияне не знают, как эту проблему решить и у них нет никаких адекватных юридических объяснений происходящему. Поэтому они переходят к откровенным угрозам. Возможно, будут применять определенные провокации, но вся эта история очень быстро закончится, потому что даже отраженные россияне, те люди, которые у них занимаются юридическими или другими вопросами, прекрасно понимают, что они находятся в слабой позиции, а позиция всех других стран международно закреплена и происходит в строгом соответствии с нормами права", – подытожил Игорь Рейтерович.

Похоже, НАТО действительно оцепило Россию

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что Путин снова начал рассказывать, как Россию окружают враги. Главный враг, конечно, НАТО. По версии Путина, НАТО уже проникает в Азиатско-Тихоокеанский регион, создает новые военные блоки, наращивает вооружение, лезет в Арктику. Словом, куда не приедет Путин – НАТО уже там.

"Однако по всей этой геополитической лирике вполне конкретная причина нервозности Кремля – российский "теневой флот". Европа все активнее берется за танкеры, из-за которых Москва обходит санкции и продолжает продавать нефть. И тут "адмирал" разозлился. Путин назвал задержание российских судов "пиратством" и пригрозил захватывать ответные западные торговые суда – причем там, где Москва сама сочтет нужным. Если перевести с кремлевской, то это означает: "Если вы серьезно приступите к нашему теневому флоту – мы попробуем вас напугать большой эскалацией", — отметил экс-дипломат.

По его словам, Путин не зря выбрал для своей речи Сахалин, куда и прибыл. Это прекрасная сцена для нового спектакля. Рядом Япония. В Тихом океане – США. Рядом – Китай. А вокруг – стратегические морские маршруты.

"Послание простое. Европе: не трогайте наши танкеры. Японии: помните о русском флоте. США: мы можем создавать проблемы и в Тихом океане. Китаю: смотрите, мы тоже здесь "великое морское государство". Россиянам: царь в форме, корабль большой, враги кругом – значит все по плану", – отметил Вадим Трюхан.

По его мнению, в нынешней ситуации Украине нужно смотреть на причину нервозности, а она прослеживается в цепочке: нефть, танкеры, страхование, порты, санкции и равна все это – деньги на войну.

"Если Путин лично едет через всю Россию, переодевается в морского волка и угрожает Западу через суда – значит, тема "теневого флота" действительно болит. Поэтому ответ Западу должен быть не "ой, Путин снова угрожает", а: жестче контролировать теневой флот; закрывать схемы обхода санкций; бить по российской нефтяной логистике; не разрешать Москве обменивать угрозы эскалацией на западное бездействие. Ибо старая тактика Кремля неизменна: испугать Запад настолько, чтобы он сам себе связал руки. И именно этого делать нельзя. После четырех с половиной лет войны против Украины президент "второй армии мира" уехал на Сахалин, надел морскую форму и мужественно стал защищать Россию от НАТО в Тихом океане. Похоже, НАТО действительно оцепило Россию. Осталось найти его где-то у Владивостока", – подытожил Вадим Трюхан.

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