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Путин пригрозил одной из стран из-за якобы отношения к россиянам, как к свиньям

Президент России Путин критикует соседнюю страну из-за якобы русофобии и плохого отношения к россиянам.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин подверг критике отношение Латвии к российскому населению в стране. Глава Кремля заявил, что в этой Балтийской стране проявления русофобии были еще задолго до начала войны в Украине, а сейчас лишь усилились.

Путин пригрозил одной из стран из-за якобы отношения к россиянам, как к свиньям

Путин обвинил Латвию в русофобии Фото из открытых источников

Во время заседания Совета по правам человека РФ Путин рассказал о якобы господствующей в мире русофобии. В своем выступлении президент РФ особо выделил Латвию, четверть населения которой составляют россияне.


"Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то вскоре власти этой страны столкнутся с соответствующим отношением в свой адрес", — пригрозил Путин.

Путин раскритиковал существующий в Латвии термин "неграждане", который преимущественно касается россиян. Российский президент согласился, что каждая страна требует от своих жителей базовых знаний культуры и языка, однако заявил, что в Латвии этот термин является "странным изобретением" для тех, кто является демократической страной.

В Латвии отреагировали на угрозы Путина и заявили, что Кремль использует политику запугивания в отношении своих граждан, распространяя мнение о якобы жестоком обращении с россиянами.

После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия ввела языковые экзамены для россиян, чтобы проверить их на знание латышского языка. Если россияне не сдают экзамен, то могут потерять вид на жительство. Напомним, что одной из причин, которым Путин оправдывает вторжение России в Украину, оказались якобы притеснения русскоязычного населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила соседнюю с Россией страну в русофобии.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Столтенберге, который рассказал, что ждать в случае победы Путина в войне в Украине.



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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 18:06

(молодец путин) что так об этом говорит и в очередной раз показывает какой он и вся рашка фашисты. Только свиньи намного лучше!!! Грустно что оон вся европа не видит этого и не слышит и не воспринимает что это вопрос лишь времени когда путин рашка будет воевать с остальными. Путинскую рашку нужно остановить Украине нужна реальная военная мощь и помощь и нужны миротворчиские войска!!!


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