Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk
Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk

Путин заявил, что возможные поставки Украине ракет Tomahawk разрушит положительные тенденции в отношениях России и США.

5 октября 2025, 11:50
Автор:
Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможном снабжении Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Украины. Глава Кремля считает, что такой шаг "разрушит положительные тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые, по его словам, "начали намечаться в последнее время".

Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Путин ответил на вопрос о возможности США отправить в Украину ракеты Tomahawk. По его словам, в случае принятия такого решения это будет иметь "серьезные последствия" для диалога между двумя странами.

"Решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, если он будет принят, приведет к разрушению положительных тенденций в отношениях с США. По крайней мере, наметившейся в этих отношениях позитивной тенденции", — заявил российский диктатор.

Две недели назад президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Эту информацию позже подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, заявив, что "американская сторона рассматривает такую просьбу".

Издание The Wall Street Journal сообщало, что США готовы передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Кроме того, в Вашингтоне обсуждаются возможности поставки не только Tomahawk, но и новейших дальнобойных ракет Barracuda.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможность США передать Украине ракеты Tomahawk.

Также "Комментарии" писали о самом болезненном ударе по Путину. Что сказал Трамп о России.



