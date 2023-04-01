Путин принял новую концепцию внешней политики РФ: что задумал агрессор

Российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики РФ. Там прописаны тезисы, явно дающие понять, что новая Холодная война – в разгаре. При этом аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что попытки Путина создать коалицию против Запада провалились, потому что китайский лидер Си Цзиньпин отказался присоединиться к подобному блоку. Издание "Комментарии" предложило украинским экспертам проанализировать происходящее.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль надеется поломать мировое восприятие, что Россия – государство-террорист

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поделился таким мнением:

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"Документ, который подписал Путин, нацелен, в первую очередь, на международное оправдание. На внутреннее – тоже, но постольку поскольку. Важнее для Путина был внешней вектор. Потому и зачитывал всё глава МИД Лавров".

Эксперт напоминает, что в РФ приняли юридические документы, определяющие, что международное законодательство – вторично, а российское – первично. И новая внешняя концепция реализует именно такие подходы.

"Подчеркивается, что Россия имеет возможности (и будет реализовывать их дальше) – упреждать те или иные угрозы своей безопасности (в ее понимании). И с этой целью проводить действия – как симметричные, так и ассиметричные. Используя весь потенциал, – отмечает генерал. – Подспудно демонстрируется, что РФ не полностью изолирована. Так Кремль надеется поломать мировое восприятие, что Россия – государство-террорист, государство-изгой. В концепции отмечается, что у нее есть поддержка таких крупных государств как Китай и Индия".

Внутренний аспект направлен на то, продолжает Игорь Романенко, чтобы зацементировать мнение "глубинного народа", что война (в кремлевской трактовке – "специальная военная операция") реализуется в интересах РФ.

"И документ, который подписан, лишь подтверждает подобный подход, – акцентирует эксперт. – Как считает Путин, и во внешнеполитической деятельности, и касательно "СВО" всё идет по плану. Думаю, и внешнюю, и внутреннюю функцию этого документа существенно развеют, дезавуируют в ближайшее время события, которые будут иметь место в Украине. А именно – наши успехи, подкрепленные помощью союзников, в борьбе с агрессором".

Мы видим очередной блеф, пыль в глаза внутреннему электорату

Политический эксперт Богдан Мирошников уверен, что любая концепция, которая выходит в РФ, любая бумага, любой документ – ничего не стоят.

"Для них всё это – способ оправдать свои действия, свою агрессию. В данном случае обновление основных направлений внешней политики не несет смысловой нагрузки. Всё выглядит глупо. Новая гонка вооружений? Новая космическая гонка? Ресурсов у РФ нет. Они не могут даже танки Т-62 — 800 штук — восстановить в предполагаемые сроки. Потому я считаю, что мы видим очередной блеф, пыль в глаза внутреннему электорату. Исключительно для подогревая националистического угара и удержания населения в клещах войны", – отмечает эксперт.

По его словам, Кремлю важно медийно держать население в страхе, чтобы не падала поддержка проведения войны, тотальной милитаризации.

"Наше дело – продолжать деоккупацию своих территорий, не реагируя на очередные пропагандистские выбрыки страны-агрессора", – резюмирует Богдан Мирошников.

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