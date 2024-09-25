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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин проведет сегодня экстренное совещание Совета безопасности по теме ядерного сдерживания. Всё будет с грифом секретности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — кремлевский диктатор Владимир Путин открыт для контактов с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, об этом заявил его спикер Дмитрий Песков.
При этом он напомнил, что 2021 году Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН для обсуждения мировых проблем. Тогда его инициативу поддержали в МИД КНР, подчеркнув важность Совбеза ООН в обеспечении глобальной безопасности.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на ситуацию возле Угледара. Так, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал все происходящее вокруг украинского города – "положительной динамикой" для российских войск.
Официальный представитель Путина также заявил, что в Кремле пристально наблюдают за происходящим в Угледаре.
Ранее "Комментарии" писали – Лавров высказался о "справедливых переговорах" с Украиной: возможны ли они.
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