Российский диктатор Владимир Путин проведет сегодня экстренное совещание Совета безопасности по теме ядерного сдерживания. Всё будет с грифом секретности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Говорить сегодня о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно, в этом суть позиции России по продлению ДСНВ", – заявил главный рупор Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — кремлевский диктатор Владимир Путин открыт для контактов с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, об этом заявил его спикер Дмитрий Песков.

"Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", — сказал Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что 2021 году Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН для обсуждения мировых проблем. Тогда его инициативу поддержали в МИД КНР, подчеркнув важность Совбеза ООН в обеспечении глобальной безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на ситуацию возле Угледара. Так, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал все происходящее вокруг украинского города – "положительной динамикой" для российских войск.

Официальный представитель Путина также заявил, что в Кремле пристально наблюдают за происходящим в Угледаре.

"Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", — сказал Песков.

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