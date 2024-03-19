Путин провел первую официальную встречу после "выборов": на кого делает ставку российский диктатор

Президент России Владимир Путин провел первую официальную встречу на своем пятом сроке в качестве руководителя Российской Федерации. Российский диктатор встретился с представителями ФСБ и дал им задания.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

После победы на так называемых выборах в России Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ. На нем российский диктатор раздал задачу спецслужбам РФ. В частности, Путин заявил о необходимости "не забывать предателей" и призвал наказывать из без срока давности. Кроме того, Путин также отметил, что ФСБ должно усилить антитеррористическую деятельность, а случаи русофобии должны быть остановлены.

На встречу Путина с агентами ФСБ отреагировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он заметил, что российский диктатор первую встречу провел не с военными, а с агентами ФСБ РФ.

"Первая официальная встреча Путина после его "избрания" – это встреча с активом ФСБ. Очень четкое и точное сообщение. Это свидетельствует о том, что ФСБ является главной опорой режима. И именно ФСБ следит за армией и Нацгвардией. ФСБ станет основой для создания новых" подконтрольных миллионеров и процессов реприватизации", – пишет Геращенко.

Напомним, что по подсчетам ЦИК РФ Путин в пятый раз стал президентом России. Российский диктатор на выборах набрал более 87% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил "изменникам" наказаниями.

Также "Комментарии" писали, что после оглашения результатов "выборов", стало известно, какой регион РФ отдал меньше всего голосов за переизбрание президентом России Владимира Путина.