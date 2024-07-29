Путин публично представил антизападную коалицию: какие государства в нее входят

Российский диктатор Владимир Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию из ряда азиатских и ближневосточных стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что на параде в Санкт-Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Алжира и Индии. При этом присутствующих представителей стран было значительно больше — 31 государство, среди которых Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Ливия, Мьянма, Сирия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и страны Южной Африки.

Аналитики обратили внимание на то, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество между странами в военно-морской сфере.

Кроме того, похожую встречу он провел с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мухамадом Хасаном в Куала-Лампуре и договорился о расширении российско-малайзийских дипломатических контактов.

"Россия в последнее время активизировала сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", — добавляют эксперты.

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