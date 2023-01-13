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Путин публично раскритиковал министра правительства России (ВИДЕО)

Путин во время видеоконференции уверял, что в России все хорошо, несмотря на санкции, но в то же время раскритиковал российского министра за невозможность подписать новые контракты.

сегодня, 12:30
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Автор:

Slava Kot








Президент России Владимир Путин выразил недовольство тем, что РФ не смогла закупить военные и гражданские самолеты. В сеть попала запись, которая показывает Путина, критикующего министра промышленности и торговли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Украинскую правду".

Путин публично раскритиковал министра правительства России (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России впервые в 2023 году принял участие в заседании правительства РФ. На совещании, проходившем по видеосвязи, российский диктатор уверял, что ситуация в стране положительная, а власти должны пытаться что-то делать для улучшения жизни обычных жителей России. Путин заявлял, что санкции вроде бы не влияют на экономику Российской Федерации.

Несмотря на такие заявления, в определенный момент видеоконференции российский диктатор обругал министра промышленности и торговли Дениса Мантурова из-за отсутствия закупки самолетов.

"Почему ты дурака валяешь? Когда контракты будут?" – спрашивает раздраженно российский президент.

Видео с раздраженным Путиным можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре в России зафиксировали рекордный дефицит бюджета, таким образом весь положительный баланс, который малая экономика РФ была уничтожена в последний месяц 2022 года. В целом, за период путинской власти дефицит бюджета в России фиксировали только дважды – во время пандемии и вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали, что российские самолеты испытывают большое количество поломок и аварий с начала 2023 года: неисправность шасси, туалета, разбитое лобовое стекло и другие. Эксперты это объясняют западными санкциями, запрещающими отправку самолетов и запчастей к ним в Россию.



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Источник: https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1613155812230443009
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