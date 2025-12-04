Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время встречи со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стороны подробно обсудили каждый пункт предложенного мирного плана.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что переговоры с Виткоффом и Кушнером были "длительными", поскольку стороны проходили "по каждому пункту" американских предложений. По словам главы Кремля, пункты мирного плана базировались на его предварительных договоренностях с Дональдом Трампом во время встречи на Аляске.

Путин назвал встречу "полезной", но в то же время заявил, что Россия не согласилась с рядом пунктов, предложенных американской стороной.

"Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима. Россия не согласилась с определенными пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа. Пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени", — сказал Путин.

Российский диктатор заявил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на 4 пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Также Путин повторил, что Россия не прекратит войны против Украины, пока не оккупирует все вошедшие в ее конституции территории, в частности Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а республики не хотели оставаться в ее составе и выразили это на референдуме. Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем", — сказал Путин.

