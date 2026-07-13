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Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины

Путин заявил, что Россия будет продолжать войну против Украины и будет двигаться "лишь вперед".

13 июля 2026, 16:27
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что Кремль не намерен прекращать войну против Украины. Выступая на форуме Общероссийского народного фронта "Все для Победы!" глава Кремля заявил, что российские войска продолжают наступательные действия, а Россия и дальше будет двигаться "лишь вперед".

Путин рассказал, готова ли Россия остановить войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в своей речи подчеркнул, что Россия продолжает укреплять экономику, финансовую систему, вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это якобы позволяет России добиваться новых результатов и поддерживать военную кампанию против Украины.

"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, достигаем новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед", – заявил российский диктатор.

Путин также повторил тезис о якобы неизбежности победы России в войне. По его словам, РФ способна преодолевать любые трудности благодаря поддержке российского населения и продолжать движение вперед.

"Россию, безусловно, ждет победа", — сказал Путин о войне против Украины и добавил, что российские войска продолжают продвигаться вперед, а армия продолжает модернизироваться.

Заявления Путина прозвучали на фоне ссылки атак по России и на временно оккупированные территории, в частности, Крым. Также украинские силы практически приостановили продвижение армии РФ по линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина хотят убрать: экс-глава МИД раскрыл скрытые процессы в Кремле.

Также "Комментарии" писали, что Путин загнал себя в ловушку: на Западе озвучили тревожный прогноз для Украины.



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