Путін розповів, чи готова Росія зупинити війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль не має наміру припиняти війну проти України. Під час виступу на форумі Загальноросійського народного фронту "Все для Перемоги!" очільник Кремля заявив, що російські війська продовжують наступальні дії, а Росія й надалі рухатиметься "лише вперед".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін у своїй промові наголосив, що Росія нібито продовжує зміцнювати економіку, фінансову систему, збройні сили та оборонно-промисловий комплекс. За його словами, це нібито дозволяє Росії досягати нових результатів і підтримувати військову кампанію проти України.

"Ми розвиваємо свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, удосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та йдемо вперед. Хлопці наші, бійці, йдуть уперед", – заявив російський диктатор.

Путін також вкотре повторив тезу про нібито неминучість перемоги Росії у війні. За його словами, РФ здатна долати будь-які труднощі завдяки підтримці російського населення та продовжуватиме рухатися вперед.

"Росію, безумовно, чекає перемога", — сказав Путін про війну проти України та додав, що російські війська продовжують просуватися вперед, а армія й надалі модернізується.

Заяви Путіна прозвучали на тлі посилання атак по Росії та на тимчасово окуповані території, зокрема Крим. Також українські сили практично зупинили просування армії РФ по лінії фронту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путіна хочуть прибрати: ексглава МЗС розкрив приховані процеси в Кремлі.

Також "Коментарі" писали, що Путін загнав себе в пастку: на Заході озвучили тривожний прогноз для України.