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Путин рассказал, как помог Навальному после отравления

Россия готова сотрудничать с теми, кто будет проводить международное расследование, - Путин

сегодня, 08:07
Автор:

Виолетта Комаровская

Российский президент Владимир Путин утверждает, что лично помог вывезти Алексея Навального за границу после отравления. Этот факт, уверен глава государства, доказывает, что Кремль никак не причастен к атаке на оппозиционного политика. Об этом Путин заявил во время заседания дискуссионного клуба Валдай, передает НВ. 

Путин рассказал, как помог Навальному после отравления

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В тот момент, когда на оппозиционера совершили покушение, у него якобы были ограничения на выезд за границу, и просто так выехать ему бы не удалось, сказал российский президент.

"Ко мне обратилась жена этого гражданина, и я сразу же дал прокуратуре поручение проверить, возможно ли вывезти его на лечение за границу. Могли же и не выпускать. У него то были ограничения на выезд, которые связанны с уголовным делом и судебным следствием. Но я же попросил Генпрокуратуру это сделать", — убеждает Путин.

Такую свою просьбу президент считает доказательством непричастности к отравлению

"Если бы это сделали российские власти, вряд ли его бы отправили на лечение в Германию", — добавил глава государства. 

Он утверждает, что Россия готова сотрудничать с теми, кто будет проводить международное расследование атаки.

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа в аэропорту Омска. Местные врачи тогда заявили, что никаких ядовитых веществ в организме политика не обнаружили. Позже, когда Навальный уже находился в Германии, сразу несколько независимых лабораторий подтвердили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом "Новичек". 

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального.


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