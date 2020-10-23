Путин рассказал, как помог Навальному после отравления

Российский президент Владимир Путин утверждает, что лично помог вывезти Алексея Навального за границу после отравления. Этот факт, уверен глава государства, доказывает, что Кремль никак не причастен к атаке на оппозиционного политика. Об этом Путин заявил во время заседания дискуссионного клуба Валдай, передает НВ.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В тот момент, когда на оппозиционера совершили покушение, у него якобы были ограничения на выезд за границу, и просто так выехать ему бы не удалось, сказал российский президент.

"Ко мне обратилась жена этого гражданина, и я сразу же дал прокуратуре поручение проверить, возможно ли вывезти его на лечение за границу. Могли же и не выпускать. У него то были ограничения на выезд, которые связанны с уголовным делом и судебным следствием. Но я же попросил Генпрокуратуру это сделать", — убеждает Путин.

Такую свою просьбу президент считает доказательством непричастности к отравлению

"Если бы это сделали российские власти, вряд ли его бы отправили на лечение в Германию", — добавил глава государства.

Он утверждает, что Россия готова сотрудничать с теми, кто будет проводить международное расследование атаки.

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа в аэропорту Омска. Местные врачи тогда заявили, что никаких ядовитых веществ в организме политика не обнаружили. Позже, когда Навальный уже находился в Германии, сразу несколько независимых лабораторий подтвердили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом "Новичек".

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

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