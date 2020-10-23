Путин рассказал, как помог Навальному после отравления

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Виолетта Комаровская
Российский президент Владимир Путин утверждает, что лично помог вывезти Алексея Навального за границу после отравления. Этот факт, уверен глава государства, доказывает, что Кремль никак не причастен к атаке на оппозиционного политика. Об этом Путин заявил во время заседания дискуссионного клуба Валдай, передает НВ.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
В тот момент, когда на оппозиционера совершили покушение, у него якобы были ограничения на выезд за границу, и просто так выехать ему бы не удалось, сказал российский президент.
Такую свою просьбу президент считает доказательством непричастности к отравлению
Он утверждает, что Россия готова сотрудничать с теми, кто будет проводить международное расследование атаки.
Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа в аэропорту Омска. Местные врачи тогда заявили, что никаких ядовитых веществ в организме политика не обнаружили. Позже, когда Навальный уже находился в Германии, сразу несколько независимых лабораторий подтвердили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом "Новичек".
Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Алексея Навального.
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