Путин рассказал о коронавирусе у близких людей

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его близком окружении. Президент России отметил, что его близкие люди даже получили российскую вакцину против COVID-19.

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"Я уже говорил неоднократно публично о том, что в моем ближайшем окружении, в самом близком окружении есть люди, которые получили эту вакцину… Вокруг меня несколько случаев, когда люди уже провакцинированные сталкиваются с вирусом, один заболевает действительно в легкой форме, это правда, это точно — в очень легкой форме, день-два и все проходит, а второй не заболевает вообще", — рассказал Путин.

Президент также попросил разъяснений от директора Центра, где изобреталась российская вакцина "Спутник-V", почему члены одной семьи, которые привились от коронавирусной инфекции, демонстрируют разную реакцию на встречу с COVID-19. По словам Александра Гинцбурга, все зависит от уровня интерферона.

Напомним, что Владимир Путин получил новую должность. Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации 21 декабря. Согласно документу, президент является председателем Госсовета.

Также Президент Российской Федерации во время традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не принял решение, будет ли он идти на выборы в 2024 году. Изменения в Конституции, принятые в этом году, позволяют ему это делать.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Владимир Путин впервые высказался об отравление российского оппозиционера Алексея Навального.













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