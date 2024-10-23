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Путин рассказал участникам БРИКС об «успехах СВО» и нажаловался на Украину

Путин рассказал о том, что армия РФ якобы имеет «успехи» в зоне проведения «СВО», но Украина не хочет вести переговоры

23 октября 2024, 14:44 comments1104
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидерами иностранных государств в рамках саммита БРИКС в Казани проинформировал их об "успехах" российской армии и ходе проведения "специальной военной операции", сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков. Также, по его словам, Путин рассказал партнерам о том, что Украина якобы не желает проводить мирные переговоры.

Путин рассказал участникам БРИКС об «успехах СВО» и нажаловался на Украину

Владимир Путин

"Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования. Отмечая, конечно, нежелание украинской стороны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", — сказал Песков.

Спикер диктатора сообщил, что якобы многие страны изъявляют желание более активно способствовать урегулированию, выражают готовность быть посредниками. По его словам, Кремль такие инициативы только "приветствует".

"Мы приветствуем такие усилия. Но дальше уже нужно смотреть, что из этого получится", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлевский диктатор Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с некоторыми участниками войну в Украине. Кроме того, известно, что текст итоговой декларации казанского саммита по украинской тематике согласован.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что ирезидент Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС призвал не допустить возникновения побочных эффектов и эскалации украинского конфликта.




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Источник: https://tass.ru/politika/22198495
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