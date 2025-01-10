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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Для этого нужны желание двух лидеров, а также политическая воля США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Что касается конкретных действий по организации контактов Владимира Путина и Дональда Трампа, то, по словам Пескова, они начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.
При этом рупор Кремля не упустил возможности в очередной раз обвинить нынешнее руководство США, которое якобы и дальше делает все для продолжения войны в Украине и страны Европы идут в фарватере.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков на брифинге в Кремле рассказал, что в настоящее время Москва не получила никаких предложений от команды Тампа открыть диалог с Путиным. Однако представитель Кремля считает, что переговоры между российским диктатором и будущим президентом США могут вскоре состояться.
Ранее портал "Комментарии" писал — на Западе раскрыли, какой план Трампа может быть в пользу Кремля.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков ответил на заявления избранного президента США Дональда Трампа по поводу территориальных претензий на Канаду и Гренландию. По словам Пескова, Россия и дальше будет присутствовать в арктической зоне, которую считает стратегической для себя.
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