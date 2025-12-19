Путин считает лишь одного мирового лидера своим "надежным другом" и союзником: о ком идет речь

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз подтвердил роковую зависимость России от Китая. Он назвал лидера КНР Си Цзиньпина "надежным другом" и союзником страны-агрессорки. Свое заявление хозяин Кремля сделал во время своей "Прямой линии".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Я оцениваю главу Си Цзиньпина как моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. Это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений", – отметил диктатор.

По словам Путина, между Москвой и Пекином отношения проходят последовательно, а совместная работа продолжается "по важнейшим направлениям".

Путин сообщил, что товарооборот между РФ и КНР составляет 240-250 млрд долларов оборот. По его словам, это меньше, чем со странами ЕС, но в "страновом измерении сотрудничества между РФ и Китаем Россия находится на первом месте".

Также Путин похвастался, что русский и китайский народы сотрудничают во многих отраслях, в том числе и военной.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия готова завершить войну в Украине за устранение первопричин кризиса и на тех условиях, которые озвучивала летом 2024 года. Об этом в ходе "прямой линии" заявил российский диктатор Владимир Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало — Российская Федерация положительно оценивает инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленные на прекращение полномасштабной войны против Украины. Об этом публично заявил глава Кремля во время ежегодного пропагандистского мероприятия под названием "Итоги года с Владимиром Путиным".

По словам российского диктатора, в рамках контактов с Трампом Москва получила предложение пойти на некоторые уступки. Речь идет о переговорах, которые, как утверждает Путин, прошли в августе на Аляске. Он отметил, что российская сторона в целом была готова рассматривать такие компромиссные шаги, однако никаких конкретных деталей по поводу их содержания не озвучил.



