Путін вважає лише одного світового лідера своїм "надійним другом" та союзником: про кого мова
Путін вважає лише одного світового лідера своїм "надійним другом" та союзником: про кого мова

Російський диктатор знову натякнув, що без Китаю Росія б не встояла

19 грудня 2025, 15:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін вкотре підтвердив фатальну залежність Росії від Китаю. Він назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "надійним другом" і союзником країни-агресорки. Свою заяву господар Кремля зробив під час своєї "Прямої лінії".

Путін вважає лише одного світового лідера своїм "надійним другом" та союзником: про кого мова

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Я оцінюю голову Сі Цзіньпіна як мого надійного друга і стабільного партнера і союзника Росії. Це найголовніша основа розвитку наших російсько-китайських відносин", — зазначив диктатор.

За словами Путіна, між Москвою і Пекіном стосунки відбувається послідовно, а спільна робота триває "за найважливішими напрямами". 

Путін повідомив, що товарооборот між РФ і КНР становить 240-250 млрд доларів оборот. З його слів, це менше, ніж із країнами ЄС, але в "країновому вимірі співробітництва між РФ і Китаєм Росія перебуває на першому місці".

Також Путін похизувався, що російський і китайський народи співпрацюють у багатьох галузях, зокрема, і військовій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Російська Федерація позитивно оцінює ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на припинення повномасштабної війни проти України. Про це публічно заявив очільник Кремля під час щорічного пропагандистського заходу під назвою "Підсумки року з Володимиром Путіним".

За словами російського диктатора, в межах контактів із Трампом Москва отримала пропозицію піти на певні поступки. Йдеться про переговори, які, як стверджує Путін, відбулися у серпні на Алясці. Він зазначив, що російська сторона загалом була готова розглядати такі компромісні кроки, однак жодних конкретних деталей щодо їхнього змісту не озвучив.




