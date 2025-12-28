Путин сделал заявление об окончании войны: дал один совет Украине

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным заявлением о возможном окончании войны против Украины. В нем глава Кремля посоветовал Киеву "прислушаться к умным людям на Западе". По его словам, именно они якобы предлагают украинским властям "достойные условия завершения конфликта".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил во время визита в один из пунктов управления объединенной группировкой российских войск, где посоветовал Украине согласиться на условия Кремля, якобы предлагаемые некоторыми политиками на Западе.

"На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу", — сказал Путин.

В то же время Путин снова пригрозил, что война не закончится, пока не будут выполнены все ультимативные требования Кремля. Диктатор РФ заявил, что активные наступательные действия российской армии якобы уменьшают заинтересованность Москвы в любых компромиссах, в том числе по отводу украинских войск с оккупированных территорий. По его словам, если украинские власти "не желают завершить конфликт мирным путем", Россия готова "решать поставленные задачи вооруженным путем".

Заявления Путина прозвучали в преддверии встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США, где будут обсуждаться вопросы войны России против Украины.

