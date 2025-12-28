logo_ukra

BTC/USD

87600

ETH/USD

2932.86

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін зробив заяву про закінчення війни: дав одну пораду Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін зробив заяву про закінчення війни: дав одну пораду Україні

Путін закликав Україну "прислухатися до Заходу" й заявив про нібито гідні умови завершення війни.

28 грудня 2025, 07:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін виступив із черговою заявою щодо можливого закінчення війни проти України. У ній очільник Кремля порадив Києву "прислухатися до розумних людей на Заході". За його словами, саме вони нібито пропонують українській владі "гідні умови завершення конфлікту".

Путін зробив заяву про закінчення війни: дав одну пораду Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін виступив під час візиту до одного з пунктів управління об’єднаним угрупованням російських військ, де порадив Україні погодитися на умови Кремля, які нібито пропонуються деякими політиками на Заході.

"На Заході теж з'явилися розумні люди, які рекомендують київській владі прийняти гідні умови завершення конфлікту та надають хороші базові умови для забезпечення безпеки України на тривалу історичну перспективу", — сказав Путін.

Водночас Путін знову пригрозив, що війна не закінчиться поки не будуть виконані усі ультимативні вимоги Кремля. Диктатор РФ заявив, що активні наступальні дії російської армії нібито зменшують зацікавленість Москви у будь-яких компромісах, зокрема щодо відведення українських військ з окупованих територій. За його словами, якщо українська влада "не бажає завершити конфлікт мирним шляхом", Росія готова "вирішувати поставлені завдання збройним шляхом".

Заяви Путіна пролунали напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у США, де будуть обговорюватися питання війни Росії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зустріч Зеленського та Трампа перенесли.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відповіли, що буде з мирним планом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини