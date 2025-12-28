Путін зробив заяву про закінчення війни: дав одну пораду Україні

Російський диктатор Володимир Путін виступив із черговою заявою щодо можливого закінчення війни проти України. У ній очільник Кремля порадив Києву "прислухатися до розумних людей на Заході". За його словами, саме вони нібито пропонують українській владі "гідні умови завершення конфлікту".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін виступив під час візиту до одного з пунктів управління об’єднаним угрупованням російських військ, де порадив Україні погодитися на умови Кремля, які нібито пропонуються деякими політиками на Заході.

"На Заході теж з'явилися розумні люди, які рекомендують київській владі прийняти гідні умови завершення конфлікту та надають хороші базові умови для забезпечення безпеки України на тривалу історичну перспективу", — сказав Путін.

Водночас Путін знову пригрозив, що війна не закінчиться поки не будуть виконані усі ультимативні вимоги Кремля. Диктатор РФ заявив, що активні наступальні дії російської армії нібито зменшують зацікавленість Москви у будь-яких компромісах, зокрема щодо відведення українських військ з окупованих територій. За його словами, якщо українська влада "не бажає завершити конфлікт мирним шляхом", Росія готова "вирішувати поставлені завдання збройним шляхом".

Заяви Путіна пролунали напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у США, де будуть обговорюватися питання війни Росії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зустріч Зеленського та Трампа перенесли.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відповіли, що буде з мирним планом.