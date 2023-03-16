Путин снова цинично угрожает Европе из-за санкций

16 марта российский президент Владимир Путин сделал новое циничное заявление. По его словам, совсем скоро европейцы будут вынуждены ехать в Россию за продуктами. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление самого главы Кремля. Владимир Путин (фото из открытых источников) Как заявил Путин, сегодня в Европе якобы есть проблемы с продуктами, ведь их главными поставщиками были россияне. К такой ситуации, по его словам, привели санкции Европы против России.

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Кроме того, глава Кремля убежден, что совсем скоро европейцам придется ехать в Россию за продовольствием. "Власть советует европейцам вместо томатов в салат использовать репу. Репа хороший продукт, но и за ними им придется ехать в Россию. Уровень урожая у нас значительно выше, у них там засухи и без наших удобрений они не смогут увеличить количество урожая", — сказал он. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах , но видеть ее россиянам не обязательно. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал необязательной публикацию деклараций о доходах Владимира Путина и других чиновников. При этом главный рупор Кремля уверяет, что Владимир Путин и все чиновники российского правительства подадут декларации о доходах сроком до 1 апреля. Стоит напомнить, что в конце 2022 года Путин подписал указ, позволяющий депутатам и сенаторам не обнародовать сведения о доходах. Такое новшество действует на время войны против Украины. Официально указ вступил в силу 1 марта 2023 года. Также "Комментарии" писали о том, что кремлевская пропагандистка заявила о "голоде" в Британии. Главная пропагандистка Кремля сделала новое безумное заявление и придумала какой-то "голод" в Британии, заявив, что поэтому граждане этой страны будут вынуждены "есть белок, потому что их много в парке". Свое новое истерическое заявление она сделала в эфире по российскому телевидению.

