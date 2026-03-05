Путин снова угрожает Европе: на какой шантаж хотят пойти в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может рассмотреть возможность полного прекращения поставок природного газа в Европу. Таким образом, глава Кремля прокомментировал будущие ограничения Евросоюза относительно российских энергоресурсов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возможности России прекратить производить поставки газа на рынки края Европы.

"Возможно, нам выгоднее сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Выйти на открывающиеся рынки и там закрепиться?" – сказал Путин.

По его словам, такой шаг России не следует рассматривать со стороны "политической подоплеки", ведь РФ задумывается о выходе на другие рынки.

"Они через месяц планируют ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год хотят ввести дальнейшие ограничения вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки", — сказал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что пока речь идет только об идее, а не окончательном решении. Путин поручил правительству РФ вместе с энергетическими компаниями проанализировать возможные последствия такого шага.

Заявление прозвучало на фоне новых дискуссий в Европейском Союзе по поводу дальнейшего сокращения импорта российского газа. ЕС планирует уже в ближайшее время ввести дополнительные ограничения на закупку российского топлива, включая сжиженный природный газ.

Ситуацию на энергетическом рынке также затрудняет обострение на Ближнем Востоке. По данным агентства Reuters, цены на газ в Европе на этой неделе подскочили примерно на 75%. Дополнительное давление создают перебои в производстве СПГ в Катаре и риски судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для транспортировки энергоносителей. Этот маршрут обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ.

