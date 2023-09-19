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Путин собрался с визитом в Китай: СМИ узнали подробности

Представители РФ и Китая обсудили дальнейшие действия

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И состоялся разговор, в ходе которого дипломаты обсудили укрепление международного сотрудничества перед визитом президента России Владимира Путина в Пекин. Российский диктатор должен прибыть в Пекин в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN". 

Путин собрался с визитом в Китай: СМИ узнали подробности

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что обе страны планируют продолжать скоординированно действовать на Генассамблее ООН (ГА ООН), которая на этой неделе открыла новую сессию, а также на других саммитах и встречах высокого уровня.


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"Перед лицом односторонних действий, гегемонии и конфронтации Китай и Россия должны ... продолжать укреплять стратегическое сотрудничество ... и продвигать развитие глобального управления в направлении большей справедливости", — сказал Ван И, согласно сообщению МИД Китая.

Стоит отметить, во время приезда в Россию в марте этого года глава КНР официально пригласил Путина посетить Китай. 

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Китая Ван И приехал с визитом в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Ван И подчеркнул, что взгляды Китая и России совпадают в урегулировании войны в Украине и отличаются от позиции США.

Также издание "Комментарии" сообщало — после встречи утром, 13 сентября, на космодроме "Восточный", руководитель Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин начали переговоры. Учитывая, что ранее появились данные о том, что может быть заключена сделка по поставкам в РФ оружия из КНДР, встреча двух диктаторов имеет значение и в ракурсе продолжения российско-украинской войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит сближение Москвы и Пхеньяна, к чему может привести – и как на это реагировать Украине и демократическому миру.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/18/world/russia-china-unga-apec-intl-latam/index.html
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