Сближение РФ и КНДР: есть ли угроза от этого – при чем здесь Китай

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Кравцев Сергей
После встречи утром, 13 сентября, на космодроме "Восточный", руководитель Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин начали переговоры. Учитывая, что ранее появились данные о том, что может быть заключена сделка по поставкам в РФ оружия из КНДР, встреча двух диктаторов имеет значение и в ракурсе продолжения российско-украинской войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит сближение Москвы и Пхеньяна, к чему может привести – и как на это реагировать Украине и демократическому миру.
Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
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При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что Россия уже продемонстрировала на поле боя качество своего вооружения. Которое явно уступает западным образцам, поставляемым Украине. А северокорейское вооружение, а уж тем более старое советское – на порядок хуже даже российского, акцентирует Андрей Сенченко.
Так что, отмечает он, ни к чему критическому военная помощь, поставляемая из КНДР (если та согласится) в РФ, не приведет. Но может усилиться количество беспорядочных артиллерийских обстрелов. Как следствие – увеличится и число жертв среди украинцев (включая мирных граждан), число разрушений.
Он акцентирует важность более жестко затягивать санкционную удавку на шее Северной Кореи и РФ. Но тут, считает Андрей Сенченко, могут возникнуть проблемы.
Нет никакого китайского нейтралитета, уверен Андрей Сенченко. Без одобрения Пекина, за которым Путин собственно и ездил туда в начале февраля 2022-го, он не начал бы массированного вторжения в Украину. Без той или иной поддержки со стороны Китая не могла бы Россия продолжать эту войну вот уже второй год, констатирует эксперт.
Политический консультант Сергей Быков считает, что визит северокорейского диктатора в гости к российскому диктатору весьма показателен. И говорит о нескольких вещах.
Он напоминает, что из РФ почти год звучат заявления о возможности привлечения северокорейских наемников в войну против Украины. Однако дальше заявлений дело не пошло.
Сама Северная Корея, отмечает он, находится в геополитической изоляции – и зависит от российской и китайской поддержки. Технологии в КНДР точно не развиваются мировыми темпами, хотя там и добились определенных успехов в производстве баллистических ракет.
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