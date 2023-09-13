Сближение РФ и КНДР: есть ли угроза от этого – при чем здесь Китай

После встречи утром, 13 сентября, на космодроме "Восточный", руководитель Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин начали переговоры. Учитывая, что ранее появились данные о том, что может быть заключена сделка по поставкам в РФ оружия из КНДР, встреча двух диктаторов имеет значение и в ракурсе продолжения российско-украинской войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит сближение Москвы и Пхеньяна, к чему может привести – и как на это реагировать Украине и демократическому миру.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Важно более жестко затягивать санкционную удавку на шее Северной Кореи и РФ

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

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Надо делать выводы. И давить новыми санкциями настолько сильно, чтобы неповадно было...". "То, что сейчас происходит между Северной Кореей и Россией – является демонстрацией эффективности наложенных на них санкций. Напомню, что КНДР под ними живет десятилетия. А теперь, оказывается, готова еще и помогать РФ

При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что Россия уже продемонстрировала на поле боя качество своего вооружения. Которое явно уступает западным образцам, поставляемым Украине. А северокорейское вооружение, а уж тем более старое советское – на порядок хуже даже российского, акцентирует Андрей Сенченко.

Так что, отмечает он, ни к чему критическому военная помощь, поставляемая из КНДР (если та согласится) в РФ, не приведет. Но может усилиться количество беспорядочных артиллерийских обстрелов. Как следствие – увеличится и число жертв среди украинцев (включая мирных граждан), число разрушений.

"Старые снаряды и ракеты, которые непонятно как хранились, не пойми, в каком состоянии находятся, полететь-то смогут (хоть, вероятно, не все), но – непонятно куда. Впрочем, для России, ведущей себя как государство-террорист, это неважно. Она не видит разницы между военным и гражданскими объектами", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует важность более жестко затягивать санкционную удавку на шее Северной Кореи и РФ. Но тут, считает Андрей Сенченко, могут возникнуть проблемы.

"Многие годы Запад фактически безучастно наблюдал за тем, как террористическому режиму КНДР (у которого РФ, похоже, переняла привычку угрожать всем ядерным оружием) помогал обходить санкции Китай, – поясняет он. – Именно Китай не давал рухнуть диктаторскому режиму в Северной Корее, делая из той своего сателлита. Так же, как сейчас поступает с Россией. Думаю, Украине необходимо пересмотреть позиции на китайском направлении — и перестать ожидать чуда в виде некого китайского нейтралитета. Власти Китая намерены построить однополярный мир со своей стране во главе. Но делают это пока преимущественно чужими руками, ослабляя остальных. Так, руками России китайцы затеяли на территории Украины фактически войну между РФ и Западным миром. Уже втянули в конфликт Иран (беспилотники), втягивают Северную Корею. Подчеркиваю — Украине важно трезво оценивать ситуацию".

Нет никакого китайского нейтралитета, уверен Андрей Сенченко. Без одобрения Пекина, за которым Путин собственно и ездил туда в начале февраля 2022-го, он не начал бы массированного вторжения в Украину. Без той или иной поддержки со стороны Китая не могла бы Россия продолжать эту войну вот уже второй год, констатирует эксперт.

Украина и Западные партнеры должны быть готовы к разным сценариям развития ситуации

Политический консультант Сергей Быков считает, что визит северокорейского диктатора в гости к российскому диктатору весьма показателен. И говорит о нескольких вещах.

Во-вторых, Ким Чен Ын будет высказываться в поддержку российского режима (уже высказывается), но конкретных действий со стороны КНДР вряд ли стоит ожидать", – считает эксперт. "Во-первых, всё более сужается круг партнеров, которые готовы оказывать поддержку российскому диктаторскому режиму. Северокорейский диктатор становится одной из последних надежд Путина, хотя такая кооперация и не сможет существенно усилить Россию

Он напоминает, что из РФ почти год звучат заявления о возможности привлечения северокорейских наемников в войну против Украины. Однако дальше заявлений дело не пошло.

"Думаю, сам северокорейский диктатор рассматривает отправку своих граждан на войну в Украину как угрозу. Ведь те военнослужащие, которым удастся выжить и вернуться в КНДР, увидят жизнь за пределами корейского стального занавеса", – поясняет Сергей Быков.

Сама Северная Корея, отмечает он, находится в геополитической изоляции – и зависит от российской и китайской поддержки. Технологии в КНДР точно не развиваются мировыми темпами, хотя там и добились определенных успехов в производстве баллистических ракет.

"Украина и Западные партнеры должны быть готовы к разным сценариям развития ситуации. Тем важнее усиливать военную способность украинской обороны. Как можно быстрее мы должны получить усиление противовоздушной и противоракетной обороны, истребители четвертого поколения и дальнобойные ракеты", – констатирует Сергей Быков.

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