Путин созывает Совбез РФ: какие решения по войне в Украине могут быть приняты

В среду, 5 апреля, российский диктатор Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ. Известно, что рассмотрят "обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях материковой Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей). Почему Кремлю до сих пор удается "продавать" россиянам "приростание землями", не имея фактического контроля над ними? Могут ли быть приняты на Совбезе какие-то радикальные решения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Возможно "миротворческая операция" будет объявлена на аннексированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что заседания Совета Безопасности в РФ – это всегда событие, от которого можно ожидать сюрпризов. Тем более, что заседание анонсировано в расширенном формате, хоть и с онлайн участием президента Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Ключевой темой, как заявлено, является "обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности" на оккупированных территориях, что само по себе звучит дико с учетом способа их присоединения. Однако для российского политикума и российского общества подобные нарративы уже год являются неотъемлемой частью массового сознания, а их обоснование – обязательной составляющей любого выступления руководителей Кремля. Логики в эволюции обоснований агрессии и аннексии искать не стоит. От тезиса "заблудшего братского украинского народа" до "украинцев как нации не существует" прошло меньше года. Глубинный российский народ, выросший на великорусском шовинизме, вмонтированном в систему образования и пропаганду, с одинаковым восторгом воспринимает и первое, и второе. С таким же восторгом он воспримет "конец света" в ядерном пепле, ведь терять кроме мнимого величия особо и нечего", – отмечает эксперт.

По ее словам, вопрос "безопасности" на оккупированных территориях действительно стоит остро. Встреч с цветами и караваями от местных жителей не получилось, партизанское движение укрепилось и активизировалось, гауляйтеры стали нервничать и вывозить семьи, а сами по большей части отсиживаться на территории РФ, подальше от зоны досягаемости подпольного украинского освободительного движения.

"Плюс к этому – массовая истерия в связи с анонсированным контрнаступлением ВСУ, каждодневная "бавовна" на оккупированных территориях, строительство оборонительных сооружений с привлечением гражданских лиц. Не очень комфортные условия для эффективной работы по "интеграции" новых регионов в "дружную семью народов". С большой долей вероятности заседание Совбеза будет посвящено "борьбе с терроризмом". Красной линией, возможно, пройдёт концепция "мочить в сортирах". В практической плоскости это приведет к ужесточению режима не только на оккупированных территориях, там и так царит полное беззаконие, точнее царит закон, не имеющий никакого отношения к правам человека", – уверена Анна Малкина.

Она не сомневается, что ужесточение режима произойдет по всей России, а поводом послужит ликвидация военкора Татарского в центре Питера.

"Возможна также смена статуса т.н. "специальной военной операции", однако здесь есть варианты. Логичнее всего выглядела бы трансформация "СВО" в антитеррористическую операцию. Однако это ничего не дает. Поэтому тут следует обратить внимание на тот факт, что вчера Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об участии в миротворческих операциях не только военнослужащих-контрактников, но и солдат-срочников. Возможно "миротворческая операция" будет объявлена на аннексированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, что даст возможность кинуть в топку войны призывников, без проведения такой непопулярной в преддверии президентских выборов мобилизации", – прогнозирует эксперт.

ФСБ получит свою долю ответственности и негатива

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" рассуждает так:

"На мой взгляд, мотив проведения данного Совбеза – нарушение некого баланса башен Кремля. У ФСБ получается перекладывать ответственность за неудачи на фронтах на военных. Думаю, что критика действий высшего военного руководства, звучащая от людей, контролируемых ФСБ, зашла слишком далеко. А ответственности этой структуры нет – за действия партизан и украинских спецслужб на оккупированных территориях, за периодическое уничтожение коллаборантов", – поясняет нардеп.

По его мнению, несмотря на, возможно, спланированную акцию с подрывом пропагандиста Татарского с целью дискредитации противников войны, была у нее и негативная для Кремля и ФСБ сторона.

"Внутри эрэфии инцидент получил неоднозначную оценку. Поэтому на Совбезе, думаю, ФСБ получит свою долю ответственности и негатива еще и за это, – говорит Сергей Магера. – Необходимость проведения Совбеза также может быть продиктована элементарной проблемой подготовки отражения украинского контрнаступления. Ну, а то, что часть Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей – не под контролем Москвы, в зомбоящике особо не муссируют. А чего там нет, о том и рассуждать не стоит, считают в Кремле".

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, действительно ли Путин намерен затянуть войну против Украины.



