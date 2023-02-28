Путин срочно собрал коллегию ФСБ: Что говорил

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Моесеенко Валентина
Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и заявил о необходимости бороться с теми, кто пытается "расколоть" российское общество, назвав таких людей "мерзостью", пишут "Комментарии" по информации росСМИ.
Стало известно, что столь важного требует Путин от ФСБ
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И еще раз заявил, что усиление террористической угрозы в России связано с действиями Киева, а также Запада.
Не обошлось и без задач: поручил ФСБ особо следить за работой предприятий ОПК, местами массового скопления людей, усилить контрразведывательную деятельность, а также держать под особым контролем российско-украинскую границу, в частности, усилив систему пропуска беженцев.
К слову, с прошлого марта Путин регулярно говорит о "национале-предателях", на которых будет "делать ставку" Запад.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что ночью во вторник, 28 февраля, в России падения беспилотников фиксировали не только в Адыгее и Туапсе Краснодарского края, но и в Белгородской и Брянской областях. К тому же и над Санкт-Петербургом летало некое "НЛО". А пропагандисты заявили об "одной из самых больших атак ВСУ" на объекты на территории РФ.
Как писали "Комментарии" ранее, стало известно кого ликвидируют в России первым после падения диктатуры.
Читайте на портале "Комментарии" — Путин заговорил о потенциальном развале России.
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