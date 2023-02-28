Путин срочно собрал коллегию ФСБ: Что говорил

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и заявил о необходимости бороться с теми, кто пытается "расколоть" российское общество, назвав таких людей "мерзостью", пишут "Комментарии" по информации росСМИ.



Стало известно, что столь важного требует Путин от ФСБ

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"Нужно противодействовать экстремизму. Количество подобных преступлений за последний год также возросло. И, конечно, нужно выявлять и прекращать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать в качестве оружия сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки активнее активизировать всю эту мерзость на нашей земле", — сказал Путин.

И еще раз заявил, что усиление террористической угрозы в России связано с действиями Киева, а также Запада.

"Они реанимируют очаги экстремистов и террористов, своих "старых друзей". Против нас всегда использовали то, что под рукой", – сплетал перед ФСБшниками Путин.

Не обошлось и без задач: поручил ФСБ особо следить за работой предприятий ОПК, местами массового скопления людей, усилить контрразведывательную деятельность, а также держать под особым контролем российско-украинскую границу, в частности, усилив систему пропуска беженцев.

К слову, с прошлого марта Путин регулярно говорит о "национале-предателях", на которых будет "делать ставку" Запад.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что ночью во вторник, 28 февраля, в России падения беспилотников фиксировали не только в Адыгее и Туапсе Краснодарского края, но и в Белгородской и Брянской областях. К тому же и над Санкт-Петербургом летало некое "НЛО". А пропагандисты заявили об "одной из самых больших атак ВСУ" на объекты на территории РФ.

Как писали "Комментарии" ранее, стало известно кого ликвидируют в России первым после падения диктатуры.

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