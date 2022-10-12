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Путин угрожает странам, которые введут потолок цен на российское топливо

Путин заявил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу

сегодня, 16:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок на российское топливо. Таким образом Путин решил пожертвовать деньгами, ведь доходы от продажи нефти и газа – основа бюджета России. Такое заявление президент РФ сделал во время проходящего в Москве энергетического форума "Российская энергетическая неделя".

Путин угрожает странам, которые введут потолок цен на российское топливо

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не будем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть", — пригрозил Путин.

Известно, что среди стран, которые планируют установить потолок на российскую нефть с 5 декабря 2023 года и нефтепродукты с 5 февраля, есть Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США.

Некоторые эксперты говорят, что цена может быть на уровне около 60 долларов за баррель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выдвинул условие по ремонту "Северного потока". Кремль готов начать ремонт поврежденных газопроводов "Северного потока", но при условии, что их и дальше будут использовать. Кроме того, Путин заявил, что РФ якобы готова поставлять газ в ЕС уцелевшей ветвью "Северного потока-2". Более того, Путин даже обещает поставлять дополнительные объемы газа в зимний период.

Также "Комментарии" писали о том, что резко умер депутат российской Думы и партии Путина. Депутат Госдумы РФ и политик от партии "Единая Россия" Николай Петрунин внезапно скончался в возрасте 46 лет. Пока причина смерти чиновника из России не установлена. Хотя точные детали смерти российского депутата неизвестны, но в официальном сообщении Государственная Дума Российской Федерации отметила, что Петрунин умер после тяжелой болезни. Некоторые СМИ сообщают, что российский депутат скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.

 



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