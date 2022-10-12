Путин угрожает странам, которые введут потолок цен на российское топливо

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Лиля Воробьева
Глава Кремля заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок на российское топливо. Таким образом Путин решил пожертвовать деньгами, ведь доходы от продажи нефти и газа – основа бюджета России. Такое заявление президент РФ сделал во время проходящего в Москве энергетического форума "Российская энергетическая неделя".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не будем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть", — пригрозил Путин.
Известно, что среди стран, которые планируют установить потолок на российскую нефть с 5 декабря 2023 года и нефтепродукты с 5 февраля, есть Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США.
Некоторые эксперты говорят, что цена может быть на уровне около 60 долларов за баррель.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выдвинул условие по ремонту "Северного потока". Кремль готов начать ремонт поврежденных газопроводов "Северного потока", но при условии, что их и дальше будут использовать. Кроме того, Путин заявил, что РФ якобы готова поставлять газ в ЕС уцелевшей ветвью "Северного потока-2". Более того, Путин даже обещает поставлять дополнительные объемы газа в зимний период.
Также "Комментарии" писали о том, что резко умер депутат российской Думы и партии Путина. Депутат Госдумы РФ и политик от партии "Единая Россия" Николай Петрунин внезапно скончался в возрасте 46 лет. Пока причина смерти чиновника из России не установлена. Хотя точные детали смерти российского депутата неизвестны, но в официальном сообщении Государственная Дума Российской Федерации отметила, что Петрунин умер после тяжелой болезни. Некоторые СМИ сообщают, что российский депутат скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.
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