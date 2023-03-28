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Путин унизил Китай сразу после визита Си Цзиньпина

После визита Си Цзиньпина в Москву президент России Владимир Путин объявил, что в будущем на территории Беларуси будет размещено ядерное оружие. Таким образом, российский лидер проигнорировал звучавшее ранее заявление лидера Китая.

сегодня, 12:50
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Автор:

Slava Kot

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что президент России Владимир Путин пренебрег просьбами китайского лидера Си Цзиньпина, объявив о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание Newsweek.

Путин унизил Китай сразу после визита Си Цзиньпина

Си и Путин в Москве. Фото из открытых источников


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Американский дипломат, находившийся послом в России Майкл Макфол утверждает, что, сделав объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, унизил китайского лидера.

"И Путин, и Лукашенко унизили Си. Помните, Лука только что был с роскошным государственным визитом в Китае. Си только недавно побывал в Москве. Не могу представить, что это решение будет принято положительно в Пекине", — пишет Майкл Макфол.

По мнению бывшего американского посла, Россия таким образом проигнорировала совместное заявление Китая и РФ, в котором говорилось, что обе страны не планируют размещать ядерное вооружение за пределами своих стран.

"Все ядерные государства не должны развертывать свое ядерное вооружение за пределами своих национальных территорий, и они должны вывести все ядерное оружие, развернутое за границей", — говорилось в совместном заявлении Путина и Си, опубликованном за несколько дней до решения президента России объявить о размещении тактической ядерного оружия в будущем на территории Белоруссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.

Также "Комментарии" писали, что Белоруссия через три дня молчания все же ответила на размещение российского ядерного вооружения на своей территории.



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Источник: https://www.newsweek.com/putin-humiliated-chinas-xi-nuclear-decision-former-ambassador-1790382
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