logo

BTC/USD

28473.57

ETH/USD

1554.82

LTC/USD

61.12

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин унизил Орбана во время встречи в Китае (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин унизил Орбана во время встречи в Китае (ВИДЕО)

Аналитики считают, что видео, опубликованное в Кремле, унижает премьера Венгрии Виктора Орбана перед Путиным.

сегодня, 12:39 comments1246
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:








Венгерский аналитик Андраш Рац, занимающийся российской политикой, утверждает, что президент России Владимир Путин унизил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время встречи в Пекине.

Путин унизил Орбана во время встречи в Китае (ВИДЕО)

Виктор Орбан и Владимир Путин в Китае. Фото из открытых источников

Андраш Рац указывает, что в Кремле опубликовали видео встречи, которое невыгодно освещает Виктора Орбана. Причиной этого стали попытки унизить венгерского премьера. По его словам, Орбан на видео "постоянно нервного двигается и не может оставаться на месте".


"Ничто не заставляло российское руководство опубликовать именно это видео. Однако они избрали именно его, где поразительно унизили венгерского премьера", — пишет Андраш Рац и добавляет, что "у каждого может быть плохой день, даже у политиков, однако партнеры, уважая друг друга, не публикуют такое".

Венгерский аналитик объясняет, что такими действиями Москва хотела показать внутренней аудитории и внешнему миру свое доминирующее отношение к Венгрии. Андраш Рац подчеркнул, что часто вступающая в конфликты венгерская дипломатия на этот раз промолчала. По словам Раца, "это плохой знак на будущее".

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал единственным лидером ЕС, поехавшим в Китай на форум "Один пояс, один путь". Там Орбан встретился с Путиным и заявил, что "Венгрия никогда не была заинтересована в противостоянии с Россией" и пытается сохранить контакты с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан скрылся из Венгрии перед визитом европейского лидера.

Также "Комментарии" писали, что Государственный департамент США раскритиковал Китай из-за приезда Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/andras.racz.526/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!