Путин унизил Орбана во время встречи в Китае (ВИДЕО)



















Венгерский аналитик Андраш Рац, занимающийся российской политикой, утверждает, что президент России Владимир Путин унизил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время встречи в Пекине.



Виктор Орбан и Владимир Путин в Китае. Фото из открытых источников

Андраш Рац указывает, что в Кремле опубликовали видео встречи, которое невыгодно освещает Виктора Орбана. Причиной этого стали попытки унизить венгерского премьера. По его словам, Орбан на видео "постоянно нервного двигается и не может оставаться на месте".

"Ничто не заставляло российское руководство опубликовать именно это видео. Однако они избрали именно его, где поразительно унизили венгерского премьера", — пишет Андраш Рац и добавляет, что "у каждого может быть плохой день, даже у политиков, однако партнеры, уважая друг друга, не публикуют такое".

Венгерский аналитик объясняет, что такими действиями Москва хотела показать внутренней аудитории и внешнему миру свое доминирующее отношение к Венгрии. Андраш Рац подчеркнул, что часто вступающая в конфликты венгерская дипломатия на этот раз промолчала. По словам Раца, "это плохой знак на будущее".

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал единственным лидером ЕС, поехавшим в Китай на форум "Один пояс, один путь". Там Орбан встретился с Путиным и заявил, что "Венгрия никогда не была заинтересована в противостоянии с Россией" и пытается сохранить контакты с Москвой.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан скрылся из Венгрии перед визитом европейского лидера.

Также "Комментарии" писали, что Государственный департамент США раскритиковал Китай из-за приезда Владимира Путина.