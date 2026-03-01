logo

Путин потерял трех ближайших друзей-диктаторов за год и не помог ни одному из них
Путин потерял трех ближайших друзей-диктаторов за год и не помог ни одному из них

За последний год Путин потерял трех ближайших союзников-диктаторов: Асада, Мадуро и Хаменеи.

1 марта 2026, 10:45
Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин за последний год потерял трех своих ближайших друзей-союзников в мире, не предоставив никакой помощи в критических ситуациях. Речь идет о бывшем лидере Сирии Башаре Асаде, захваченном президенте Венесуэлы Николасе Мадуро и Верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на смерть аятоллы Али Хаменеи и указал, что эта тенденция ярко демонстрирует неспособность Путина поддерживать даже тех, кто на него рассчитывает.

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей за чуть больше года. Он также не помог ни одному из них", — сказал Сибига.

По его словам, это свидетельствует о трех ключевых моментах в отношении Путина. По словам Сибиги, Россия не является надежным союзником даже для наиболее лояльных партнеров, Москва застряла в войне против Украины и ее глобальное влияние резко падает, а падение авторитарных режимов может продолжаться, в том числе и в РФ.

"Падение Путина однажды неизбежно. Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все преступления России", — добавил Сибига.

Напомним, что в конце 2024 года сирийский диктатор Башар Асад был свергнут и сбежал в Россию, в начале 2026 года США провели операцию по захвату Мадуро, который предстанет перед американским судом, а в конце февраля США и Израиль ликвидировали аятоллу Хаменеи в результате военной операции. Все трое имели крепкие политические и личные связи с Путиным, но поддержки с его стороны не получили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пригрозил США сильнейшей атакой из-за смерти Хаменеи.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2028007811636982099
