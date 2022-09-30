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Путин уверяет, что он спасает Россию от развала

Владимир Путин считает, Запад хочет максимально ослабить Россию - отобрать ее природные богатства и ресурсы

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин заявил, что западные цивилизованные страны завидуют величию России и ее природному богатству. И именно поэтому делают все возможное, что Россия, как великая страна, была развалена. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор заявил сегодня, выступая с обращением по поводу аннексии новых украинских территорий.

Путин уверяет, что он спасает Россию от развала

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что в мирк есть такая великая страна, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами", – заявил российский президент.

По словам Путина, россияне будут защищать свои ценности от Запада. Он утверждает, что цивилизованные страны постоянно мечтали о "распаде России".

Российский диктатор в очередной раз заявил, что Запад пытается всеми способами ослабить РФ, потому что завидует ее величию и ресурсам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков объяснил, почему Россия теперь делает акцент на войне, а не на переговорах.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия в ускоренном темпе запустила процесс аннексии новых территорий Украины. С чем связаны такие поспешные и явно топорные действия? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали - президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что обратился к народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России с призывом бороться против путинской войны. По его словам, Россия новой аннексией присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию Украины – и окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в РФ еще оставались. Как оцениваете подобные заявления? Могут ли аннексии и мобилизация ускорить крах страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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