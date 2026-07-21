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Путин уже неделю не выходит из Кремля из-за паранойи и страха убийства

Британское издание Daily Star сообщило, что Путин уже неделю не выходит из Кремля из-за страха покушения

21 июля 2026, 08:25
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин около недели не покидает территорию Кремля, что породило новую волну предположений об усиленных мерах безопасности и опасениях возможного покушения. Об этом сообщает британское издание Daily Star, отмечая, что российский лидер все больше изолируется от внешнего мира.

Путин уже неделю не выходит из Кремля из-за паранойи и страха убийства

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации издания, в последние дни все официальные встречи Путина проходят исключительно за закрытыми дверями внутри Кремля. Детали переговоров практически не разглашаются, а передвижения российского диктатора ограничиваются помещениями правительственного комплекса.

СМИ связывает такое поведение с усилением опасений по поводу возможного покушения на жизнь Путина. Авторы материала утверждают, что диктатор все больше полагается только на узкий круг проверенных лиц и минимизирует личные контакты.

"Владимир Путин, похоже, снова скрывается за хорошо укрепленными стенами Кремля, поскольку растущие опасения по поводу убийства и глубоко укоренившаяся паранойя держат российского президента в его московской цитадели. Российский лидер по меньшей мере неделю отказывался выходить за пределы безопасного кресла власти", — пишет Daily Star.

Путин уже неделю не выходит из Кремля из-за паранойи и страха убийства - фото 2

Встреча Путина с министерством иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи

Путин уже неделю не выходит из Кремля из-за паранойи и страха убийства - фото 2

Несмотря на изоляцию, Кремль продолжает сообщать о проведении официальных переговоров. Одним из немногих иностранных гостей, получивших доступ к российскому диктатору, стала министерша иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи. В ходе ее визита были обнародованы официальные кадры встречи с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном поведении Путина на выставке оружия в РФ.

Также "Комментарии" писали о хитром плане Кремля по замене диктатора.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/gallery/putins-back-hiding-hasnt-left-37452738
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