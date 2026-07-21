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Путін уже тиждень не виходить з Кремля через параною та страх вбивства

Британське видання Daily Star повідомило, що Путін уже тиждень не виходить з Кремля через страх замаху

21 липня 2026, 08:25
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін близько тижня не залишає територію Кремля, що породило нову хвилю припущень про посилені заходи безпеки та побоювання можливого замаху. Про це повідомляє британське видання Daily Star, зазначаючи, що російський лідер дедалі більше ізолюється від зовнішнього світу.

Путін уже тиждень не виходить з Кремля через параною та страх вбивства

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, останніми днями всі офіційні зустрічі Путіна проходять виключно за зачиненими дверима всередині Кремля. Деталі переговорів практично не розголошуються, а пересування російського диктатора обмежуються приміщеннями урядового комплексу.

ЗМІ пов'язує таку поведінку з посиленням побоювань щодо можливого замаху на життя Путіна. Автори матеріалу стверджують, що диктатор дедалі більше покладається лише на вузьке коло перевірених осіб і мінімізує особисті контакти.

"Володимир Путін, схоже, знову ховається за добре укріпленими стінами Кремля, оскільки зростаючі побоювання щодо вбивства та глибоко вкорінена параноя тримають російського президента в його московській цитаделі. Російський лідер щонайменше тиждень відмовлявся виходити за межі безпечного крісла влади", — пише Daily Star.

Путін уже тиждень не виходить з Кремля через параною та страх вбивства - фото 2

Зустріч Путіна з міністеркою закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі

Путін уже тиждень не виходить з Кремля через параною та страх вбивства - фото 2

Попри ізоляцію, Кремль продовжує повідомляти про проведення офіційних переговорів. Одним із небагатьох іноземних гостей, який отримав доступ до російського диктатора, стала міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі. Під час її візиту були оприлюднені офіційні кадри зустрічі за участю також глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дивну поведінку Путіна на виставці зброї в РФ.

Також "Коментарі" писали про хитрий план Кремля з заміни диктатора.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/gallery/putins-back-hiding-hasnt-left-37452738
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