Путин внезапно пропал: из-за какого страха диктатор больше не появляется в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин за последние дни почти не появляется на публичных мероприятиях в Кремле. По данным анализа открытых сообщений на сайте администрации Путина, последнее очное событие с его участием в кремлевских стенах состоялось 9 марта, тогда российский лидер провел совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет ресурс "Агентство", после этого в официальном расписании Путина остались лишь встречи с чиновниками и видеоконференции. В их числе присутствуют контакты с губернаторами, министром образования и руководителем "Сбербанка". Как объясняют журналисты, подобные записи нередко могут быть "консервами", то есть подготовлены заранее и не отражать текущие перемещения Путина.

По данным журналистских подсчетов, нынешняя пауза между публичными мероприятиями в Кремле стала одной из самых длинных с начала года. Более длительный период без очных мероприятий был лишь один раз между 6 и 18 февраля, когда Путин не проводил открытых событий в резиденции.

В среду Путин провел онлайн-совещание с правительством по резиденции в Ново-Огареве под Москвой. У этого кабинета есть идентичные копии в других президентских резиденциях, в частности в Сочи и на Валдае. Это позволяет проводить официальные встречи дистанционно, не раскрывая точного места пребывания главы Кремля.

Политик Дмитрий Гудков утверждает, что в Кремле испугались из-за того, что убитого 28 февраля Али Хаменеи ЦРУ и Моссад выследили камерами уличного видеонаблюдения, которых в Москве еще больше, чем в Тегеране.

Кроме того, отключение интернета в Москве, которое наблюдается в последние дни, может быть связано не с дронами, атакующими столицу РФ, а с возможным лечение нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Москве. Эту версию высказал так называемый "первый министр госбезопасности ДНР" Андрей Пинчук.

Как пишет "Агентство", страх Путина может усилиться, ведь происходит активная охота американских войск на иранских лидеров. Ведь после убитого Али Хаменеи недавно была ликвидирована его "правая рука" и фактический гражданский лидер страны Али Лариджани.

