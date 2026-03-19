Путін раптово пропав: через який страх диктатор більше не з’являється в Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін упродовж останніх днів майже не з’являється на публічних заходах у Кремлі. За даними аналізу відкритих повідомлень на сайті адміністрації Путіна, остання очна подія за його участю в кремлівських стінах відбулася 9 березня, тоді російський лідер провів нараду щодо ситуації на світових ринках нафти та газу.

Як пише ресурс "Агентство", після цього в офіційному розкладі Путіна залишилися лише окремі зустрічі з чиновниками та відеоконференції. Серед них присутні контакти з губернаторами, міністром освіти та керівником "Сбербанку". Як пояснюють журналісти, подібні записи нерідко можуть бути "консервами", тобто підготовлені заздалегідь і не відображати поточні переміщення Путіна.

За даними журналістських підрахунків, нинішня пауза між публічними заходами у Кремлі стала однією з найдовших з початку року. Довший період без очних заходів був лише один раз між 6 і 18 лютого, коли Путін не проводив відкритих подій у резиденції.

У середу Путін провів онлайн-нараду з урядом з резиденції в Ново-Огарьові під Москвою. Цей кабінет має ідентичні копії в інших президентських резиденціях, зокрема в Сочі та на Валдаї. Це дозволяє проводити офіційні зустрічі дистанційно, не розкриваючи точного місця перебування очільника Кремля..

Політик Дмитро Гудков стверджує, що в Кремлі злякалися через те, що вбитого 28 лютого Алі Хаменеї ЦРУ та Моссад вистежили камерами вуличного відеоспостереження, яких у Москві ще більше, ніж в Тегерані.

Крім того, відключення інтернету в Москві, яке спостерігається в останні дні може бути пов’язане не з дронами, які атакують столицю РФ, а з можливим лікування нинішнього верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї в Москві. Цю версію висловив так званий "перший міністр держбезпеки ДНР" Андрій Пінчук.

Як пише "Агентство", страх Путіна може посилитися, адже відбувається активне полювання американських військ на іранських лідерів. Адже після вбитого Алі Хаменеї, нещодавно була ліквідована його "права рука" та фактичний цивільний лідер країни Алі Ларіджані.

